2 Ottobre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Classifiche
2 Ottobre 2025

Su & Giu, la classifica Spotify YouTube settimana 40 – Alfa beffa Damiano David, Ernia risale

Damiano David mantiene la vetta, Alfa beffa Talk to me e Ernia accende la Top 10: ecco la classifica Spotify YouTube settimana 40.

Classifiche di Oriana Meo
Classifica Spotify YouTube settimana 40: Damiano David leader, Alfa sorpassa, Ernia risale Titolo immagine: Classifica Spotify YouTube settimana 40 – Damiano David, Alfa ed Ernia protagonisti
Chi detta davvero legge nella classifica Spotify YouTube – settimana 40? Qui contano solo le medie giornaliere: Spotify 75% + YouTube 25%. Il resto è rumore.

Settimana di equilibri sottili: il podio sembra di marmo, ma in alto c’è una giocata che sposta due caselle e riaccende la corsa. Le novità non esplodono, però una in particolare cambia il quadro con un colpo secco. Niente spoiler: scendi e guarda dove si muove la linea del confine tra chi resta e chi scivola.

I dati per stilare la classifica sono stati raccolti tra le 10.40 e le 11.40 del 2 ottobre 2025.

Continua

