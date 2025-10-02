Su & Giu, la classifica Spotify YouTube settimana 40 – Alfa beffa Damiano David, Ernia risale

Chi detta davvero legge nella classifica Spotify YouTube – settimana 40? Qui contano solo le medie giornaliere: Spotify 75% + YouTube 25%. Il resto è rumore.
Settimana di equilibri sottili: il podio sembra di marmo, ma in alto c’è una giocata che sposta due caselle e riaccende la corsa. Le novità non esplodono, però una in particolare cambia il quadro con un colpo secco. Niente spoiler: scendi e guarda dove si muove la linea del confine tra chi resta e chi scivola.
I dati per stilare la classifica sono stati raccolti tra le 10.40 e le 11.40 del 2 ottobre 2025.
🎧 New Music Friday – Radio Date del 4 ottobre (i singoli che entreranno in classifica la prossima settimana)
📝 Le pagelle di Alvise con i voti ai brani in uscita questa settimana.