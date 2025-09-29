New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 3 ottobre 2025

Settimana 40 del 2025: il Radio Date di venerdì 3 ottobre segna l’apertura ufficiale di un mese fitto di novità musicali. Dopo le prime uscite di metà settimana, la giornata di venerdì porta con sé il ritorno di voci amate e nuove promesse: dalla sensibilità indie-pop di svegliaginevra con Da domani cosa farai? alla sperimentazione jazz di Fabrizio Bosso con Ka Ma. Non mancano le sorprese dal panorama emergente, con brani firmati da Deborah Blumetti, UBE e Spazio X, pronti a ritagliarsi uno spazio tra le playlist di inizio ottobre.

