29 Settembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
Condividi su:
29 Settembre 2025

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 3 ottobre 2025

Dal ritorno di grandi nomi del pop italiano alle novità indie, ecco l’elenco completo dei brani al Radio Date della settimana 40 del 2025.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday 3 ottobre 2025 – Radio Date nuovi singoli in uscita
Condividi su:

Settimana 40 del 2025: il Radio Date di venerdì 3 ottobre segna l’apertura ufficiale di un mese fitto di novità musicali. Dopo le prime uscite di metà settimana, la giornata di venerdì porta con sé il ritorno di voci amate e nuove promesse: dalla sensibilità indie-pop di svegliaginevra con Da domani cosa farai? alla sperimentazione jazz di Fabrizio Bosso con Ka Ma. Non mancano le sorprese dal panorama emergente, con brani firmati da Deborah Blumetti, UBE e Spazio X, pronti a ritagliarsi uno spazio tra le playlist di inizio ottobre.

📋 Vuoi scoprire come sono stati accolti i singoli usciti la scorsa settimana?
Leggi le Pagelle nuovi singoli 19 settembre 2025 firmate da Alvise Salerno.

Naviga tra le uscite della settimana:

🔥 Chi sta davvero spaccando questa settimana?
Non fidarti solo degli annunci: i numeri di Spotify e YouTube dicono la verità.
👉 Scopri subito la Top 10 reale dei singoli più forti
Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Layana Oriot alle Audition di X Factor 2025 1

Layana Oriot a X Factor 2025: fragile ma determinata con “Blue Jeans” di Lana Del Rey
Pagelle nuovi singoli 26 settembre 2025: Mecna, Levante, Rose Villain e Santoianni in copertina 2

Pagelle nuovi singoli 26 settembre 2025: per Mecna la gloria eterna, Levante torna con un addio e Santoianni sforna il gioiello che non piacerà agli editor
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Piazza del Popolo a Cesena durante Radio Studio Delta Live 2025 4

Piazza del Popolo si accende con Radio Studio Delta Live: tutti gli ospiti dell’edizione 2025
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Opi Amici 25 6

Amici 25, Opi: dopo la sfida persa contro TrigNO, l'artista pop-punk fa il suo ingresso nella scuola
Michele Ballo Amici 25 7

Michele Ballo: il violoncellista padovano conquista un banco nella scuola di Amici 25
amici 25: pagelle, resoconto e ospiti della prima puntata 8

Al via Amici 25: resoconto, ospiti e pagelle della prima puntata del 28 settembre
Mya De Angelis durante le Audizioni di X Factor 2025 canta Fiori rosa fiori di pesco e racconta la sua versione dell’esibizione dopo le polemiche 9

X Factor 2025, Audizioni: Mya De Angelis racconta la sua versione dell’esibizione
Viscardi a X Factor 2025 10

X Factor 2025: Viscardi porta soul e R&B con “C’ammiscamm ancora”

Cerca su A.M.I.