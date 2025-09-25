Classifica Spotify YouTube settimana 39 – Ernia entra in Top 10, Damiano domina il podio

Chi comanda davvero la classifica Spotify YouTube settimana 39? Ogni venerdì arrivano valanghe di nuove uscite, ma qui contano solo i numeri: la media giornaliera tra stream (Spotify 75%) e view (YouTube 25%). È la bussola che separa le hit dal rumore di fondo.
Questa settimana il verdetto è chiaro: Ernia irrompe in Top 10 con PER TE, mentre Damiano David piazza due colpi su tre nella Top 3. Un duello che alza la temperatura e lascia intravedere un autunno di fuoco.
I dati per stilare la classifica sono stati raccolti tra le 9.35 e le 10 del 25 settembre 2025.
