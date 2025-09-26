Pagelle nuovi singoli 26 settembre 2025: per Mecna la gloria eterna, Levante torna con un addio e Santoianni sforna il gioiello che non piacerà agli editor

New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 26 settembre 2025, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.
Musica in tutte le sfaccettature questa settimana. Dalle parole taglienti di Mecna al cantautorato profondo di Santoianni, dal pop maturo di Niveo alla penna sempre a fuoco di Levante. E ancora 22simba, Nico Arezzo e tanti altri.
All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.
Naturalmente, si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!
Qui un elenco completo delle nuove uscite della settimana, cliccate in basso continua per le pagelle nuovi singoli del 26 settembre 2025.