EARONE AIRPLAY 2025: Alfa è il re assoluto, Damiano Davide da Record. Per gli emergenti altra annata nera

L’anno radiofonico 2025 si chiude con un verdetto inequivocabile per la classifica radio dell’airplay EarOne: ALFA è il re assoluto delle frequenze italiane. Con il singolo A ME MI PIACE (feat. Manu Chao), l’artista genovese conquista la prima posizione sia nella classifica generale che in quella dedicata agli indipendenti, un traguardo che certifica la forza di un progetto capace di scavalcare i colossi del pop mondiale.
Il podio generale riflette un anno di grandi ritorni e conferme globali. Dietro ALFA si piazza LADY GAGA con Abracadabra, brano che ha riportato la popstar ai vertici dell’airplay, seguita dalla rivelazione britannica LOLA YOUNG con Messy. La Top 5 è completata dai THE KOLORS, che con PRONTO COME VA si confermano la band italiana più forte in radio, e da ED SHEERAN con Azizam.
Il record di Damiano David e i protagonisti italiani
Se ALFA vince la battaglia del singolo più trasmesso, DAMIANO DAVID vince quella dell’ubiquità. Il frontman dei Måneskin, nella sua nuova veste solista, è l’artista più presente in classifica con ben 4 brani: Talk To Me, NEXT SUMMER, Born With A Broken Heart e Zombie Lady.
Ottime performance anche per ANNALISA, ACHILLE LAURO, TANANAI, GIORGIA, ELODIE e i PINGUINI TATTICI NUCLEARI, tutti capaci di piazzare tre diversi singoli nella Top 100 annuale. Un dato che sottolinea come le radio italiane puntino con decisione su un nucleo consolidato di hitmaker nazionali.
Ecco la Top 100.
TOP 100 EARONE AIRPLAY 2025
- ALFA – A ME MI PIACE (feat. Manu Chao)
- LADY GAGA – Abracadabra
- LOLA YOUNG – Messy
- THE KOLORS – PRONTO COME VA
- ED SHEERAN – Azizam
- DOECHII – Anxiety
- ALEX WARREN – Ordinary
- LADY GAGA – The Dead Dance
- MILEY CYRUS – End of the World
- PINGUINI TATTICI NUCLEARI, MAX PEZZALI – Bottiglie vuote
- SERENA BRANCALE, ALESSANDRA AMOROSO – SERENATA
- KAMRAD – Be Mine
- ACHILLE LAURO – Senza Una Stupida Storia
- ANNALISA – Maschio
- ACHILLE LAURO – AMOR
- BLANCO – Maledetta Rabbia
- OLIVIA DEAN – Man I Need
- TANANAI – BELLA MADONNINA
- SZA – BMF
- ROCCO HUNT, NOEMI – OH MA
- TAYLOR SWIFT – The Fate of Ophelia
- OLLY – Balorda nostalgia
- OLLY, JULI – Questa domenica
- PINGUINI TATTICI NUCLEARI – Amaro
- CESARE CREMONINI, ELISA – Nonostante Tutto
- DAMIANO DAVID, TYLA & NILE RODGERS – Talk To Me
- GIORGIA – GOLPE
- GIORGIA – LA CURA PER ME
- MILEY CYRUS – Easy Lover
- GRACIE ABRAMS – That’s So True
- BRESH – Dai Che Fai
- FABRI FIBRA, TREDICI PIETRO – Che Gusto C’è
- COMA_COSE – Cuoricini
- GAIA – CHIAMO IO CHIAMI TU
- MAROON 5, LISA – Priceless
- MARRACASH – Gli Sbandati Hanno Perso
- SELENA GOMEZ, BENNY BLANCO – Sunset Blvd
- THE KOLORS – Tu con chi fai l’amore
- CHAPPELL ROAN – Pink Pony Club
- BENSON BOONE – Sorry I’m Here For Someone Else
- ANNALISA, MARCO MENGONI – Piazza San Marco
- ZERB, TY DOLLA $IGN – Location (feat. Wiz Khalifa)
- LUCIO CORSI – Volevo essere un duro
- FABRI FIBRA, JOAN THIELE – Milano Baby
- ZERB, SOFIYA NZAU, IZZY BIZU – Kumbaya
- SABRINA CARPENTER – Tears
- BENSON BOONE – Mystical Magical
- POST MALONE, JELLY ROLL – Losers
- ACHILLE LAURO – Incoscienti giovani
- ERNIA – PER TE
- EMMA, JULI – BRUTTA STORIA
- ED SHEERAN – Sapphire
- MARCO MENGONI, SAYF, RKOMI – Sto bene al mare
- MERK & KREMONT, JOVANOTTI – OCEANICA
- TANANAI – ALIBI
- SABRINA CARPENTER – Manchild
- DAMIANO DAVID – NEXT SUMMER
- GIORGIA – L’UNICA
- IMAGINE DRAGONS – Wake Up
- ROSÉ, BRUNO MARS – APT.
- ED SHEERAN – Camera
- ELODIE, SFERA EBBASTA – Yakuza
- FEDEZ, CLARA – SCELTE STUPIDE
- MYLES SMITH – Nice To Meet You
- ROSE VILLAIN – Fuorilegge
- TOMMASO PARADISO – Lasciamene un po’
- ROSE VILLAIN – victoria’s secret (feat. Tony Effe)
- MARRACASH – LEI
- DAMIANO DAVID – Born With A Broken Heart
- SOMBR – back to friends
- TIZIANO FERRO – Fingo&Spingo
- PINGUINI TATTICI NUCLEARI – Islanda
- ELODIE – Mi Ami Mi Odi
- IRAMA, ELODIE – Ex (feat. Elodie)
- JOVANOTTI – Un mondo a parte
- TANANAI – BOOSTER
- MILEY CYRUS, LINDSEY BUCKINGHAM, MICK FLEETWOOD – Secrets
- MARCO MENGONI – Mandare tutto all’aria
- SELENA GOMEZ, BENNY BLANCO, GRACIE ABRAMS – Call Me When You Break Up
- ANNA – DÉSOLÉE
- MAHMOOD – Una stupida scusa
- ANNALISA – Esibizionista
- BOOMDABASH, LOREDANA BERTÈ – Sottomarini
- EROS RAMAZZOTTI – Il mio giorno preferito
- MAESIC, MARSHALL JEFFERSON – Life Is Simple (Move Your Body)
- CLARA – URAGANI
- GHALI – Chill
- TOMMASO PARADISO – Forse
- LIZZO – Love in Real Life
- GUÈ, ROSE VILLAIN – Oh Mamma Mia
- CIOFFI, MAR LUCAS – SOLA (TI AMO)
- DAMIANO DAVID – Zombie Lady
- DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONES AND I – Gone Gone Gone
- TEDDY SWIMS – Guilty
- THE WEEKND – Dancing In The Flames
- BENSON BOONE – Mr Electric Blue
- JOVANOTTI – OCCHI A CUORE
- BRESH – La tana del granchio
- CESARE CREMONINI – Ora che non ho più te
- TIZIANO FERRO – Cuore Rotto
Volete scoprire la situazione per quel che riguarda gli indipendenti? Cliccate in basso su continua.