EARONE AIRPLAY 2025: Alfa è il re assoluto, Damiano Davide da Record. Per gli emergenti altra annata nera

Il bilancio finale dell'anno radiofonico premia, tra le indipendenti, Artist first e Sugar

Collage di copertina con i protagonisti della classifica radio EarOne Airplay 2025: Alfa (vincitore assoluto), Damiano David (record di presenze in classifica) e Lady Gaga (sul podio annuale).
L’anno radiofonico 2025 si chiude con un verdetto inequivocabile per la classifica radio dell’airplay EarOne: ALFA è il re assoluto delle frequenze italiane. Con il singolo A ME MI PIACE (feat. Manu Chao), l’artista genovese conquista la prima posizione sia nella classifica generale che in quella dedicata agli indipendenti, un traguardo che certifica la forza di un progetto capace di scavalcare i colossi del pop mondiale.

Il podio generale riflette un anno di grandi ritorni e conferme globali. Dietro ALFA si piazza LADY GAGA con Abracadabra, brano che ha riportato la popstar ai vertici dell’airplay, seguita dalla rivelazione britannica LOLA YOUNG con Messy. La Top 5 è completata dai THE KOLORS, che con PRONTO COME VA si confermano la band italiana più forte in radio, e da ED SHEERAN con Azizam.

Il record di Damiano David e i protagonisti italiani

Se ALFA vince la battaglia del singolo più trasmesso, DAMIANO DAVID vince quella dell’ubiquità. Il frontman dei Måneskin, nella sua nuova veste solista, è l’artista più presente in classifica con ben 4 brani: Talk To Me, NEXT SUMMER, Born With A Broken Heart e Zombie Lady.

Ottime performance anche per ANNALISA, ACHILLE LAURO, TANANAI, GIORGIA, ELODIE e i PINGUINI TATTICI NUCLEARI, tutti capaci di piazzare tre diversi singoli nella Top 100 annuale. Un dato che sottolinea come le radio italiane puntino con decisione su un nucleo consolidato di hitmaker nazionali.

Ecco la Top 100.

TOP 100 EARONE AIRPLAY 2025

  1. ALFAA ME MI PIACE (feat. Manu Chao)
  2. LADY GAGAAbracadabra
  3. LOLA YOUNGMessy
  4. THE KOLORSPRONTO COME VA
  5. ED SHEERANAzizam
  6. DOECHIIAnxiety
  7. ALEX WARRENOrdinary
  8. LADY GAGAThe Dead Dance
  9. MILEY CYRUSEnd of the World
  10. PINGUINI TATTICI NUCLEARI, MAX PEZZALIBottiglie vuote
  11. SERENA BRANCALE, ALESSANDRA AMOROSOSERENATA
  12. KAMRADBe Mine
  13. ACHILLE LAUROSenza Una Stupida Storia
  14. ANNALISAMaschio
  15. ACHILLE LAUROAMOR
  16. BLANCOMaledetta Rabbia
  17. OLIVIA DEANMan I Need
  18. TANANAIBELLA MADONNINA
  19. SZABMF
  20. ROCCO HUNT, NOEMIOH MA
  21. TAYLOR SWIFTThe Fate of Ophelia
  22. OLLYBalorda nostalgia
  23. OLLY, JULIQuesta domenica
  24. PINGUINI TATTICI NUCLEARIAmaro
  25. CESARE CREMONINI, ELISANonostante Tutto
  26. DAMIANO DAVID, TYLA & NILE RODGERSTalk To Me
  27. GIORGIAGOLPE
  28. GIORGIALA CURA PER ME
  29. MILEY CYRUSEasy Lover
  30. GRACIE ABRAMSThat’s So True
  31. BRESHDai Che Fai
  32. FABRI FIBRA, TREDICI PIETROChe Gusto C’è
  33. COMA_COSECuoricini
  34. GAIACHIAMO IO CHIAMI TU
  35. MAROON 5, LISAPriceless
  36. MARRACASHGli Sbandati Hanno Perso
  37. SELENA GOMEZ, BENNY BLANCOSunset Blvd
  38. THE KOLORSTu con chi fai l’amore
  39. CHAPPELL ROANPink Pony Club
  40. BENSON BOONESorry I’m Here For Someone Else
  41. ANNALISA, MARCO MENGONIPiazza San Marco
  42. ZERB, TY DOLLA $IGNLocation (feat. Wiz Khalifa)
  43. LUCIO CORSIVolevo essere un duro
  44. FABRI FIBRA, JOAN THIELEMilano Baby
  45. ZERB, SOFIYA NZAU, IZZY BIZUKumbaya
  46. SABRINA CARPENTERTears
  47. BENSON BOONEMystical Magical
  48. POST MALONE, JELLY ROLLLosers
  49. ACHILLE LAUROIncoscienti giovani
  50. ERNIAPER TE
  51. EMMA, JULIBRUTTA STORIA
  52. ED SHEERANSapphire
  53. MARCO MENGONI, SAYF, RKOMISto bene al mare
  54. MERK & KREMONT, JOVANOTTIOCEANICA
  55. TANANAIALIBI
  56. SABRINA CARPENTERManchild
  57. DAMIANO DAVIDNEXT SUMMER
  58. GIORGIAL’UNICA
  59. IMAGINE DRAGONSWake Up
  60. ROSÉ, BRUNO MARSAPT.
  61. ED SHEERANCamera
  62. ELODIE, SFERA EBBASTAYakuza
  63. FEDEZ, CLARASCELTE STUPIDE
  64. MYLES SMITHNice To Meet You
  65. ROSE VILLAINFuorilegge
  66. TOMMASO PARADISOLasciamene un po’
  67. ROSE VILLAINvictoria’s secret (feat. Tony Effe)
  68. MARRACASHLEI
  69. DAMIANO DAVIDBorn With A Broken Heart
  70. SOMBRback to friends
  71. TIZIANO FERROFingo&Spingo
  72. PINGUINI TATTICI NUCLEARIIslanda
  73. ELODIEMi Ami Mi Odi
  74. IRAMA, ELODIEEx (feat. Elodie)
  75. JOVANOTTIUn mondo a parte
  76. TANANAIBOOSTER
  77. MILEY CYRUS, LINDSEY BUCKINGHAM, MICK FLEETWOODSecrets
  78. MARCO MENGONIMandare tutto all’aria
  79. SELENA GOMEZ, BENNY BLANCO, GRACIE ABRAMSCall Me When You Break Up
  80. ANNADÉSOLÉE
  81. MAHMOODUna stupida scusa
  82. ANNALISAEsibizionista
  83. BOOMDABASH, LOREDANA BERTÈSottomarini
  84. EROS RAMAZZOTTIIl mio giorno preferito
  85. MAESIC, MARSHALL JEFFERSONLife Is Simple (Move Your Body)
  86. CLARAURAGANI
  87. GHALIChill
  88. TOMMASO PARADISOForse
  89. LIZZOLove in Real Life
  90. GUÈ, ROSE VILLAINOh Mamma Mia
  91. CIOFFI, MAR LUCASSOLA (TI AMO)
  92. DAMIANO DAVIDZombie Lady
  93. DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS, TONES AND IGone Gone Gone
  94. TEDDY SWIMSGuilty
  95. THE WEEKNDDancing In The Flames
  96. BENSON BOONEMr Electric Blue
  97. JOVANOTTIOCCHI A CUORE
  98. BRESHLa tana del granchio
  99. CESARE CREMONINIOra che non ho più te
  100. TIZIANO FERROCuore Rotto

Volete scoprire la situazione per quel che riguarda gli indipendenti? Cliccate in basso su continua.

Continua

All Music Italia

