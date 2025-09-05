Nuove collaborazioni internazionali per Damiano David: arriva “Talk To Me” con Tyla e Nile Rodgers

Damiano David Talk To Me significato, testo e traduzione del nuovo singolo inedito in uscita venerdì 12 settembre in cui il cantautore romano si affianca a due grandi nomi internazionali: Tyla, vincitrice di un Grammy Award nel 2024, e il leggendario chitarrista Nile Rodgers.

Questo nuovo singolo arriva dopo la pubblicazione del primo album da solista di Damiano, Funny Little Fears, un disco che conta oltre 800 milioni di stream globali e che ha ottenuto due nomination ai VMA’s 2025 con il long video di lancio e come Best Push Performance grazie al brano Next Summer.

Damiano david – Il significato di Talk To Me

In Talk To Me confluiscono tre mondi musicali diversi: la vocalità di Damiano David, la sensualità ritmica di Tyla e la chitarra iconica di Nile Rodgers. Il brano nasce da una fase di forte ispirazione per il cantante, in concomitanza con l’avvio del suo World Tour 2025.

Ecco come il cantautore racconta questo nuovo pezzo:

“In quest’ultimo periodo, e con l’avvicinarsi del tour, è arrivata una nuova ondata di ispirazione. Talk To Me è nata così, ma a renderla speciale per me è stato sapere che Nile Rodgers volesse lavorare al pezzo e impreziosirlo con la sua chitarra. Inoltre, mentre la scrivevo, l’ho sempre immaginata come un duetto. Ultimamente mi sono ritrovato ad ascoltare spessissimo Water di Tyla, mi piace molto la sua voce, per questo ho voluto che la cantasse con me. Questa doppia validazione da parte di due artisti che ammiro, è molto significativa per me”.

A sua volta Tyla ha dichiarato:

“Sono così felice di questa collaborazione con Damiano e Nile. Realizzare questo brano insieme è stato divertente e molto stimolante, è bellissimo vedere come i nostri stili si siano uniti per creare qualcosa di così fresco ed elettrizzante. Abbiamo sperimentato, condiviso idee, e la canzone è nata in maniera molto naturale”.

Infine, Nile Rodgers ha commentato:

“Quando ho ricevuto la canzone da Damiano e Tyla, ho amato molto le vibes che mi ha trasmesso e ho voluto che la mia chitarra diventasse la terza voce di questo brano. Talk To Me è stato un progetto molto divertente su cui lavorare”.

Traduzione di Talk To Me

La traduzione del brano sarà disponibile qui su All Music Italia appena pubblicato il testo ufficiale.

Testo di Talk To Me

(Testo in aggiornamento, sarà inserito alla pubblicazione ufficiale)

IL TOUR MONDIALE DI DAMIANO

Ricordiamo che, dopo un’estate nei principali festival internazionali – tra cui una speciale esibizione al Grammy Museum di Los Angeles e la chiusura al Lollapalooza di Chicago – Damiano David è pronto a partire con il suo World Tour 2025, già sold out in Europa e in diverse tappe in Sud America. A seguire il calendario aggiornato:

Damiano David World Tour 2025

Ecco tutte le date annunciate:

11 settembre 2025 – Warsaw, COS Torwar – SOLD OUT

13 settembre 2025 – Berlin, Uber Eats Music Hall – SOLD OUT

15 settembre 2025 – Amsterdam, AFAS Live – SOLD OUT

17 settembre 2025 – Cologne, Palladium – SOLD OUT

21 settembre 2025 – Barcelona, Saint Jordi Club – SOLD OUT

22 settembre 2025 – Madrid, WiZink Center – SOLD OUT

26 settembre 2025 – Paris, Adidas Arena – SOLD OUT

28 settembre 2025 – London, Roundhouse – SOLD OUT

29 settembre 2025 – London, Roundhouse – SOLD OUT

2 ottobre 2025 – Brussels, Forest National – SOLD OUT

4 ottobre 2025 – Zurich, Halle622 – SOLD OUT

7 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum – SOLD OUT

11 ottobre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

12 ottobre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

22 ottobre 2025 – Sydney, Enmore Theatre

24 ottobre 2025 – Melbourne, Forum – SOLD OUT

27 ottobre 2025 – Tokyo, Garden Theater

29 ottobre 2025 – Osaka, Zepp Osaka Bayside

7 novembre 2025 – São Paulo, Tokio Marine Hall – SOLD OUT

9 novembre 2025 – Santiago, Teatro Caupolican

11 novembre 2025 – Buenos Aires, Complejo C Art Media – SOLD OUT

13 novembre 2025 – Bogotá, Teatro Royal Center – SOLD OUT

17 novembre 2025 – Mexico City, Auditorio BlackBerry – SOLD OUT

21 novembre 2025 – Seattle, Paramount Theatre

23 novembre 2025 – San Francisco, The Masonic

25 novembre 2025 – Los Angeles, The Wiltern – SOLD OUT

29 novembre 2025 – Chicago, The Riviera Theatre

30 novembre 2025 – Detroit, The Fillmore Detroit

2 dicembre 2025 – Toronto, Coca-Cola Coliseum

4 dicembre 2025 – Montreal, MTELUS

6 dicembre 2025 – Philadelphia, The Fillmore Philadelphia

8 dicembre 2025 – New York, Brooklyn Paramount – SOLD OUT

9 dicembre 2025 – New York, Brooklyn Paramount

16 dicembre 2025 – Washington DC, The Fillmore Silver Spring