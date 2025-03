Damiano David a Stasera c’è Cattelan: il successo, il nuovo singolo Next Summer e la vita tra USA e Italia

Damiano David è stato il super ospite della nuova puntata, già disponibile online, di Stasera c’è Cattelan – Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan che racconta, tra ironia e riflessione, la vita e la carriera dei personaggi dello spettacolo, della cultura e dello sport.

Durante l’intervista, il cantante ha parlato del suo successo internazionale con i Måneskin, del nuovo percorso da solista che continua con il singolo lanciato recentemente, Next Summer, e della sua vita divisa tra gli Stati Uniti e l’Italia.

Damiano David a stasera c’è cattelan: dall’Eurovision al sogno americano

Nel corso della chiacchierata con Cattelan, Damiano David ha ripercorso il successo travolgente dei Måneskin, dalla vittoria al Festival di Sanremo 2021 a quella all’Eurovision Song Contest fino ai tour internazionali, alle collaborazioni con icone del rock come Mick Jagger e Iggy Pop, e alla costruzione di una carriera che ha superato i confini italiani.

Il cantante ha raccontato di aver sempre immaginato questo futuro per sé e la sua band: “Noi abbiamo sempre pensato in prospettiva all’America. La musica che facciamo ha un taglio internazionale, e già ai tempi della band sognavamo di sederci tra i grandi”. Un sogno che oggi è realtà, con i Måneskin diventati un fenomeno globale anche se ancora non è chiaro se, e quando, torneranno ad esibirsi insieme.

Nel frattempo Damiano divide la sua vita tra gli Stati Uniti, dove convive con la sua compagna, l’attrice e cantante Dove Cameron, e l’Italia, dove torna appena possibile per trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici. “Ritornare a casa è fondamentale per mantenere i piedi per terra”, ha raccontato, sottolineando quanto sia importante non farsi trascinare dalla frenesia dello star system.

Damiano ha recentemente avviato un progetto solista che lo ha già visto pubblicare tre brani, annunciare un tour mondiale (qui per tutte le date) e tornare ad esibirsi, come ospite, al Festival di Sanremo 2025 e a pubblicare il nuovo singolo Next Summer.

La disciplina nel rock: tour e allenamento

Uno dei temi più interessanti trattati è stato quello del contrasto tra l’immagine del rock e la realtà di una carriera internazionale. Damiano ha infatti spiegato quanto sia essenziale mantenersi in forma per affrontare i tour: “Fare concerti è vicino all’atletismo agonistico. Il rischio di farsi male è alto, bisogna stare bene fisicamente, mangiare bene e bere bene”.

Un aspetto che, come ha spiegato, è cambiato rispetto agli anni ‘80, quando “se sbagliavi un concerto lo vedevano solo i presenti, oggi tutto finisce online”.

Oltre al successo con i Måneskin, Il podcast Stasera c’è Cattelan – Supernova ha permesso di conoscere un Damiano David più riflessivo, determinato e consapevole del proprio percorso, tra ambizioni globali e il bisogno di restare legato alle proprie radici.

Inoltre, per i più attenti al lato gossipparo dell’industria musicale, come non notare che il cantautore è stato ospite nel programma di uno degli artisti della sua ex manager (con i Måneskin), Marta Donà. Tutto è bene quel che finisce bene.

Potete vedere l’intero episodio di Stasera c’è Cattelan – Supernova cliccando qui.