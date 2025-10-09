9 Ottobre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Classifiche
Condividi su:
9 Ottobre 2025

Su & Giu, la classifica Spotify YouTube settimana 41. Emma, 22Simba & Marracash e Nayt muovono gli equilibri

Settimana 41: un solo debutto in Top 20, ma Emma e Nayt scaldano i motori. 22simba con Marracash muove gli equilibri dell’autunno musicale.

Classifiche di Oriana Meo
22simba con Marracash nella classifica Spotify YouTube settimana 41
Condividi su:

Settimana 41 della classifica Spotify YouTube: la quiete prima del prossimo scossone.
Le prime posizioni sembrano scolpite nella pietra, ma chi guarda i numeri sa che la distanza si misura in poche migliaia di punti.

Un solo debutto rompe la linea dell’abitudine e riporta tensione dentro una Top 20 che non lascia respirare nessuno. Il gioco è tutto qui: resistere o scivolare.

I dati per stilare la classifica sono stati raccolti tra le 9.40 e le 10.20 del 9 ottobre 2025.

🔗 Ti potrebbero interessare anche:
🎧 New Music Friday – Radio Date del 10 ottobre (i singoli che entreranno in classifica la prossima settimana)
📝 Le pagelle di Alvise con i voti ai brani in uscita questa settimana.
Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Annalisa Ma Io Sono Fuoco - Art Gallery & Instore 1

In attesa del nuovo album, Annalisa annuncia Ma Io Sono Fuoco - Art Gallery & Instore
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Fiorella Mannoia presenta il nuovo singolo Eroi in uscita il 3 ottobre 2025 3

Fiorella Mannoia torna con "Eroi", una ballata che celebra i gesti semplici delle persone comuni
Damiano David si esibisce sul palco del Forum di Assago in occasione del suo primo concerto solista in Italia 4

Il Damiano David di oggi (forse) non ha bisogno dei Maneskin: la recensione del suo concerto ad Assago
Sakina interpreta Fallin ai Bootcamp di X Factor 2025 5

X Factor 2025: il caso Sakina e la risposta che ha fatto discutere. Ma chi sceglie i brani che i ragazzi cantano?
Delia Buglisi a X Factor 2025 canta Rosalia in siciliano conquistando la standing ovation dei giudici 6

X Factor 2025: la storia di Delia Buglisi, la leonessa di Catania che omaggia Rosalia in siciliano
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
new-music-friday-radio-date-41-2025 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 10 ottobre 2025
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 9

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 10

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”

Cerca su A.M.I.