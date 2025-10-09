Su & Giu, la classifica Spotify YouTube settimana 41. Emma, 22Simba & Marracash e Nayt muovono gli equilibri

Settimana 41 della classifica Spotify YouTube: la quiete prima del prossimo scossone.
Le prime posizioni sembrano scolpite nella pietra, ma chi guarda i numeri sa che la distanza si misura in poche migliaia di punti.
Un solo debutto rompe la linea dell’abitudine e riporta tensione dentro una Top 20 che non lascia respirare nessuno. Il gioco è tutto qui: resistere o scivolare.
I dati per stilare la classifica sono stati raccolti tra le 9.40 e le 10.20 del 9 ottobre 2025.
