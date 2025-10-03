Pagelle nuovi singoli 3 ottobre 2025: Emma torna con forza, Fiorella Mannoia regina del popolo

New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 3 ottobre 2025, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.

Il trionfo del pop e delle donne questa settimana. Il ritorno potente e resiliente di Emma, la forza degli esseri umani ‘normali’ sottolineata da Fiorella Mannoia, il cantautorato che stuzzica di Anna Carol. Spazio anche per Luk3, Fabrizio Moro, Venerus e molti altri

All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.

Naturalmente, si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!

Qui un elenco completo delle nuove uscite della settimana