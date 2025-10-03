3 Ottobre 2025
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
Condividi su:
3 Ottobre 2025

Pagelle nuovi singoli 3 ottobre 2025: Emma torna con forza, Fiorella Mannoia regina del popolo

Le recensioni ai nuovi singoli italiani a cura di Alvise Salerno

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
Pagelle nuovi singoli 3 ottobre 2025 da Emma a Fiorella Mannoia, da Luk3 a Ruggero
Condividi su:

New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 3 ottobre 2025, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.

Il trionfo del pop e delle donne questa settimana. Il ritorno potente e resiliente di Emma, la forza degli esseri umani ‘normali’ sottolineata da Fiorella Mannoia, il cantautorato che stuzzica di Anna Carol. Spazio anche per Luk3, Fabrizio Moro, Venerus e molti altri

All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.

Naturalmente, si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!

Qui un elenco completo delle nuove uscite della settimana, cliccate in basso continua per le pagelle nuovi singoli del 3 ottobre 2025.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Emma Brutta storia testo significato 1

"Brutta storia", il ritorno di Emma: un nuovo capitolo co-firmato con Olly, Paolo Antonacci e Juli
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
New Music Friday 3 ottobre 2025 – Radio Date nuovi singoli in uscita 3

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 3 ottobre 2025
album italiani in uscita 2025 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Luk3 presenta il nuovo singolo L’ultimo ballo 5

"L’ultimo ballo" è il primo tassello del nuovo capitolo discografico di Luk3 dopo Amici
X Factor 2025 Bootcamp prima puntata, i voti e le pagelle dei concorrenti con commenti e giudizi 6

X Factor 2025 Bootcamp: la voce di Delia Buglisi s'impone nella prima puntata, ma il resto convince a metà
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 7

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
Fabrizio Moro Non ho paura di niente, testo e significato del nuovo singolo 8

Fabrizio Moro racconta il coraggio in “Non ho paura di niente”, singolo che anticipa l'album omonimo
X Factor 2025 Audizioni, il caso Velia e le novità dei Bootcamp 9

X Factor 2025: il meglio delle Audizioni, il nuovo meccanismo dei Bootcamp e il caso Velia
Amici 25 anticipazioni puntata 5 ottobre con Gaia, Sarah Toscano e Mida 10

Amici 25, spoiler seconda puntata di domenica 5 ottobre 2025: cinque allievi in sfida

Cerca su A.M.I.