Testo e significato di Melodrammatica, il nuovo singolo di Luk3 in duetto con Cristina Lora, in uscita venerdì 5 giugno 2026.
Il pezzo segna un incontro discografico tra Luk3, uno dei nomi emersi dall’edizione 24 di Amici, e Cristina Lora, cantante andalusa vincitrice di Operación Triunfo 2025, il talent musicale spagnolo.
Due percorsi simili nati in due paesi diversi che si trovano insieme su una traccia latin pop scritta, tra gli altri, da da Luk3 e Gianluca Procopio.
Luk3 e Cristina Lora – Melodrammatica: il significato del brano
Melodrammatica mette al centro una relazione notturna, intensa e ambigua. Una donna che dice una cosa e ne pensa un’altra, che fa la fredda di giorno e di notte chiede di restare, dentro un’estate che si gioca tra l’Italia e il SudAmerica come geografia emotiva prima ancora che fisica.
Nel ritornello i due cantano: “Spogliami l’anima tra le vie del SudAmerica. Se la musica sale, le onde del mare mi portano a te. Melodrammatica, ma a volte fingo romantica”.
Il ritornello, un po in stile Annalisa di Mon amour (ma anche nuovo singolo di Michele Bravi) si tinge di passione con: “Ora con chi passo amore il resto della notte, con me, con lui, con lei, con lui, con me…”
Il testo di Melodrammatica
Di seguito una parte del testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.
Balli sopra i vetri
cocci, pezzi rotti
mi dici no te vas
poi fai la fredda
come fan tutti
due bocche e una saliva
dentro un motel senza nome
ma quando il sole arriva mi cancelli
come fosse un vero errore
e di notte bevi assenzio
io ti guardo penso go
tu mi guardi e fai silenzio
ma negli occhi gridi resta ancora un po’
Spogliami l’anima
tra le vie del SudAmerica
se la musica sale
le onde del mare mi portano a te
Melodrammatica
ma a volte fingo romantica
ora pronti verso il mare
ora con chi passo amore il resto della notte
con me, con lui, con lei, con lui, con me
e mi piace di più tra le strade del sud
con me, con lui, con lei, con lui, con me
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