Testo e significato di Melodrammatica, il nuovo singolo di Luk3 in duetto con Cristina Lora, in uscita venerdì 5 giugno 2026.

Il pezzo segna un incontro discografico tra Luk3, uno dei nomi emersi dall’edizione 24 di Amici, e Cristina Lora, cantante andalusa vincitrice di Operación Triunfo 2025, il talent musicale spagnolo.

Due percorsi simili nati in due paesi diversi che si trovano insieme su una traccia latin pop scritta, tra gli altri, da da Luk3 e Gianluca Procopio.

Luk3 e Cristina Lora – Melodrammatica : il significato del brano

Melodrammatica mette al centro una relazione notturna, intensa e ambigua. Una donna che dice una cosa e ne pensa un’altra, che fa la fredda di giorno e di notte chiede di restare, dentro un’estate che si gioca tra l’Italia e il SudAmerica come geografia emotiva prima ancora che fisica.

Nel ritornello i due cantano: “Spogliami l’anima tra le vie del SudAmerica. Se la musica sale, le onde del mare mi portano a te. Melodrammatica, ma a volte fingo romantica”.

Il ritornello, un po in stile Annalisa di Mon amour (ma anche nuovo singolo di Michele Bravi) si tinge di passione con: “Ora con chi passo amore il resto della notte, con me, con lui, con lei, con lui, con me…”

Il testo di Melodrammatica

Di seguito una parte del testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Balli sopra i vetri

cocci, pezzi rotti

mi dici no te vas

poi fai la fredda

come fan tutti

due bocche e una saliva

dentro un motel senza nome

ma quando il sole arriva mi cancelli

come fosse un vero errore

e di notte bevi assenzio

io ti guardo penso go

tu mi guardi e fai silenzio

ma negli occhi gridi resta ancora un po’

Spogliami l’anima

tra le vie del SudAmerica

se la musica sale

le onde del mare mi portano a te

Melodrammatica

ma a volte fingo romantica

ora pronti verso il mare

ora con chi passo amore il resto della notte

con me, con lui, con lei, con lui, con me

e mi piace di più tra le strade del sud

con me, con lui, con lei, con lui, con me