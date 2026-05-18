Testo e significato di Lunedì Nero, il nuovo singolo di Mr.Rain, in uscita venerdì 22 maggio per Warner Records / Warner Music Italy.

Il brano arriva dopo Effetto Michelangelo e Casa in fiamme, pubblicati a fine 2025, e prosegue la nuova fase discografica dell’artista. Mr.Rain è al lavoro anche sul prossimo album, previsto nel 2026.

Lunedì Nero nasce quasi un anno fa dalla scrittura di Mr.Rain insieme a Lorenzo Vizzini, che firma anche la produzione. Alla lavorazione ha collaborato il produttore spagnolo Liam Garner.

Mr.Rain – Lunedì Nero : il significato del brano

Lunedì Nero racconta un legame che rompe gli equilibri e continua a tornare, anche quando si conosce già il male che può fare. Il titolo diventa il nome di una persona, ma anche di un errore ripetuto, di una dipendenza emotiva difficile da tenere lontana.

Sentimenti esposti, fragilità dichiarata, rapporti che lasciano tracce anche quando sembrano chiusi. Qui il centro non è solo la fine di una storia, ma la difficoltà di prendere distanza da qualcosa che continua a occupare spazio.

Il “lunedì nero” diventa così l’immagine di un ritorno scomodo: un amore irrisolto, un ricordo che resta addosso, una persona che continua a modificare l’umore anche quando non dovrebbe più avere quel potere.

Il testo di Lunedì Nero

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di Lunedì Nero sarà disponibile in questa pagina a partire da venerdì 22 maggio, giorno di uscita del singolo.

Mr.Rain verso il nuovo album del 2026

Dopo Effetto Michelangelo e Casa in fiamme, Lunedì Nero porta avanti il lavoro sul prossimo disco. L’album è atteso nel 2026 e arriva dopo una fase in cui l’artista ha lavorato anche fuori dall’Italia.

Tra i passaggi più recenti c’è il progetto spagnolo, nato dopo il successo di Superhéroes con Beret, certificato disco di platino in Spagna, e proseguito con i singoli pubblicati insieme a Zetazen e Walls.

Mr.Rain concerti 2026: le date nei teatri

Tra ottobre e novembre Mr.Rain porterà la sua musica per la prima volta nei teatri italiani. Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners e Color Sound.

5 ottobre – Teatro Arcimboldi – Milano

11 ottobre – Teatro Brancaccio – Roma

19 ottobre – Teatro Colosseo – Torino

23 ottobre – Teatro Clerici – Brescia

26 ottobre – Teatro Verdi – Firenze

29 ottobre – Gran Teatro Geox – Padova

5 novembre – Europauditorium – Bologna

La dimensione teatrale porta il repertorio di Mr.Rain in uno spazio più raccolto, dove pianoforte, voce e arrangiamenti possono assumere un peso diverso rispetto ai palchi estivi o ai grandi eventi.

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Crediti del brano

Titolo: Lunedì Nero

Artista: Mr.Rain

Scrittura: Mr.Rain, Lorenzo Vizzini

Produzione: Lorenzo Vizzini, con la collaborazione di Liam Garner

Etichetta: Warner Records / Warner Music Italy