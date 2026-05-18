18 Maggio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
18 Maggio 2026

Mr.Rain torna con Lunedì Nero, il nuovo singolo su un amore che non si riesce a lasciare

Il brano esce il 22 maggio per Warner Records/Warner Music e anticipa il nuovo album previsto nel 2026.

News di All Music Italia
Mr.Rain per il singolo Lunedì Nero
Condividi su:

Testo e significato di Lunedì Nero, il nuovo singolo di Mr.Rain, in uscita venerdì 22 maggio per Warner Records / Warner Music Italy.

Il brano arriva dopo Effetto Michelangelo e Casa in fiamme, pubblicati a fine 2025, e prosegue la nuova fase discografica dell’artista. Mr.Rain è al lavoro anche sul prossimo album, previsto nel 2026.

Lunedì Nero nasce quasi un anno fa dalla scrittura di Mr.Rain insieme a Lorenzo Vizzini, che firma anche la produzione. Alla lavorazione ha collaborato il produttore spagnolo Liam Garner.

Mr.RainLunedì Nero: il significato del brano

Lunedì Nero racconta un legame che rompe gli equilibri e continua a tornare, anche quando si conosce già il male che può fare. Il titolo diventa il nome di una persona, ma anche di un errore ripetuto, di una dipendenza emotiva difficile da tenere lontana.

Sentimenti esposti, fragilità dichiarata, rapporti che lasciano tracce anche quando sembrano chiusi. Qui il centro non è solo la fine di una storia, ma la difficoltà di prendere distanza da qualcosa che continua a occupare spazio.

Il “lunedì nero” diventa così l’immagine di un ritorno scomodo: un amore irrisolto, un ricordo che resta addosso, una persona che continua a modificare l’umore anche quando non dovrebbe più avere quel potere.

Copertina del singolo Lunedì Nero di Mr.Rain

Il testo di Lunedì Nero

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di Lunedì Nero sarà disponibile in questa pagina a partire da venerdì 22 maggio, giorno di uscita del singolo.

Mr.Rain verso il nuovo album del 2026

Dopo Effetto Michelangelo e Casa in fiamme, Lunedì Nero porta avanti il lavoro sul prossimo disco. L’album è atteso nel 2026 e arriva dopo una fase in cui l’artista ha lavorato anche fuori dall’Italia.

Tra i passaggi più recenti c’è il progetto spagnolo, nato dopo il successo di Superhéroes con Beret, certificato disco di platino in Spagna, e proseguito con i singoli pubblicati insieme a Zetazen e Walls.

Mr.Rain concerti 2026: le date nei teatri

Tra ottobre e novembre Mr.Rain porterà la sua musica per la prima volta nei teatri italiani. Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners e Color Sound.

  • 5 ottobre – Teatro Arcimboldi – Milano
  • 11 ottobre – Teatro Brancaccio – Roma
  • 19 ottobre – Teatro Colosseo – Torino
  • 23 ottobre – Teatro Clerici – Brescia
  • 26 ottobre – Teatro Verdi – Firenze
  • 29 ottobre – Gran Teatro Geox – Padova
  • 5 novembre – Europauditorium – Bologna

La dimensione teatrale porta il repertorio di Mr.Rain in uno spazio più raccolto, dove pianoforte, voce e arrangiamenti possono assumere un peso diverso rispetto ai palchi estivi o ai grandi eventi.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.

Crediti del brano

Titolo: Lunedì Nero
Artista: Mr.Rain
Scrittura: Mr.Rain, Lorenzo Vizzini
Produzione: Lorenzo Vizzini, con la collaborazione di Liam Garner
Etichetta: Warner Records / Warner Music Italy

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

All Music Italia

Articoli più letti

Adriano Celentano in una foto recente mentre tornano a circolare voci sulle sue condizioni di salute dopo il post di Claudio Lippi 1

Adriano Celentano, il Clan smentisce le voci dopo il post di Claudio Lippi
Eurovision Song Contest 2026 guida all’edizione del contest europeo 2

Eurovision 2026, voti nazione per nazione: giurie, televoto e classifica
Finalisti di Amici 25 in vista della finale del 17 maggio 2026 3

Amici 25, stasera la finale del 17 maggio: finalisti, ospiti e come votare
Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 con Per sempre sì 4

Eurovision 2026, come è stata votata l’Italia: i 12 punti da Azerbaijan e Albania
Lorenzo Salvetti vincitore di Amici 25 sorride con la coppa nello studio di Canale 5 il 17 maggio 2026 5

Amici 25, Lorenzo Salvetti è il vincitore della finale del 17 maggio
Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 6

Shiva porta Vangelo nei palazzetti: la scaletta del tour 2026
Logo Eurovision Song Contest 2026 Vienna per la scaletta della finale 7

Eurovision 2026 finale: la scaletta completa con ordine di uscita e quando canta l’Italia
Bresh in una foto promozionale legata al singolo Da Dio pubblicato nel 2026 8

Bresh torna con “Da Dio”, un singolo sul caos e sulla perdita di controllo
BLANCO scaletta tour 2026 concerti date 9

BLANCO live 2026: Pesaro chiude il tour nei palazzetti e si prepara all'estate
DARA rappresenta la Bulgaria all’Eurovision 2026 con Bangaranga 10

Eurovision 2026, vince la Bulgaria: classifica finale e quinto posto per l’Italia con Sal Da Vinci

Cerca su A.M.I.