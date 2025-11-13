MR.RAIN torna con “Effetto Michelangelo”: un brano sull’amore che scolpisce e trasforma

MR.RAIN Effetto Michelangelo testo e significato: il cantautore torna con un nuovo singolo che rimette al centro le fragilità, la cura e un modo di raccontare l’amore come fosse una scultura emotiva in progress.

Effetto Michelangelo (Warner Records/Warner Music Italy) sarà disponibile dal 14 novembre in radio e sulle piattaforme digitali.

mr. rain “Effetto Michelangelo”: significato del nuovo singolo

Il titolo non è casuale. In psicologia, l’“effetto Michelangelo” descrive come due persone, in una relazione sana, si aiutano a vicenda a diventare la versione migliore di sé: si scolpiscono, si smussano, si sostengono. Non un’idealizzazione, ma un lavoro quotidiano fatto di delicatezza e presenza.

Nel brano, MR.RAIN riparte da questa immagine: amare significa permettere all’altro di crescere, anche quando richiede il coraggio di lasciarlo andare. L’inedito racconta proprio quella zona emotiva in cui protezione e sacrificio si confondono, dove il bene passa attraverso scelte difficili ma sincere.

La scrittura, come sempre, mette a nudo il lato più vulnerabile dell’artista: immagini semplici ma precise, una melodia costruita per accompagnare la voce e non sovrastarla, e quel senso di sospensione che è il marchio di fabbrica dei suoi pezzi più profondi. Un ritorno che amplifica la sua maturità narrativa.

TESTO

Dimmi,

Dimmi quello che vuoi anche se non puoi, guarirmi,

Non sappiamo perdere come due, bimbi,

Hai il potere di leggere dentro ai miei occhi, tristi,

Anche se ti amo non c’è più,

Niente che resta di me,

Mi hai tolto tutto l’amore che ho,

Ora non sento più niente però,

Non sono bravo a mentirti,

Ho una fottuta paura di, ferirti.

Giurami che se un giorno perderai la memoria,

Tu troverai ogni modo per tornare da me,

Forse in un’altra vita tornerai, tornerai, e tornerò,

Dimmi che tornerai, e tornerò,

Ti ho dato tutto ma non posso essere un’altra persona,

Mi sono fatto a pezzi, ma l’ho fatto per te,

Dimmi che un giorno tornerai, tornerai, e tornerò,

Lo so che tornerai, e tornerò.

Vorrei fare una radiografia della tua anima,

Per capire chi sei diventata,

Questa non sei tu, nel tuo corpo adesso chi ci abita?

L’amore è un seme che nasce soltanto nel giusto habitat ,

Come fai a non versare una lacrima?

E’ come se dentro di te non crescesse più niente per via della siccità,

Sei un buco nero, vicino a te il tempo scorre più lentamente,

Bevo veleno, quindi sorridimi e uccidimi dolcemente,

Ora ti vedo per ciò che sei, non per quello che cerchi di essere,

Che fine faremo?

Giurami che se un giorno perderai la memoria,

Tu troverai ogni modo per tornare da me,

Forse in un’altra vita tornerai, tornerai, e tornerò,

Dimmi che tornerai, e tornerò,

Ti ho dato tutto ma non posso essere un’altra persona,

Mi sono fatto a pezzi, ma l’ho fatto per te,

Dimmi che un giorno tornerai, tornerai, e tornerò,

Lo so che tornerai, e tornerò,

Prima o poi ritornerò da te,

Ritornerò da te,

Ritornerò da te,

Ritornerò da te.

Tu mi lascerai, io ti lascerò

Lo sappiamo entrambi che poi finirà,

Fallo per me, fallo tu per noi,

Fino a che il mio cuore si raffredderà,

Solo tu tu tu tu tu tu tu tu mi davi la luna,

L’idea di perderti mi fa paura,

Ho un’armatura ma mi paralizza come una Medusa,

Chiedersi scusa ora che senso ha?

L’amore è un plagio dell’eternità,

Dio ci ha creati col cuore a metà,

E colmiamo il vuoto di chi se ne va,

Con sensi di colpa, stessi ogni volta,

Ed essere l’ombra del vero me,

Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di, te.

Un anno internazionale e un album annunciato per il 2026

Negli ultimi mesi MR.RAIN si è concentrato sul suo progetto spagnolo. Dopo Superhéroes con Beret, ha pubblicato due collaborazioni con Zetazen e Walls.

Parallelamente è al lavoro sul nuovo album, previsto per il 2026: un progetto che si preannuncia come la sintesi di questi anni di sofferenze, transizioni e nuove consapevolezze artistiche.

Foto di Alberto Cantu’