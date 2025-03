Mr.Rain va alla conquista del mercato musicale spagnolo con “Odio A La Luna”

Dopo la pubblicazione a gennaio di Ipernova con Zetazen e Superheroés con Beret (versione in lingua spagnola del brano sanremese, sei volte disco di platino in Italia e disco di platino in Spagna), Mr.Rain continua nella conquista del mercato musicale spagnolo con Odio A La Luna in duetto con Walls che, grazie al suo sound unico che unisce rock e pop, è riconosciuto in Spagna come uno dei leader della sua generazione.

“Che bello continuare a godermi questa avventura in Spagna“, ha scritto Mr.Rain sui social.

Poi, ha aggiunto: “È un paese che mi fa sentire a casa!“.

Ma non è tutto! Mr.Rain ha infatti annunciato di stare lavorando da oltre un anno alla scrittura di un nuovo album interamente in spagnolo.

IL 2024 DI MR.RAIN: DA SANREMO A “ODIO LA LUNA”

Con all’attivo 25 dischi di platino e 5 dischi d’oro, Mr.Rain ha vissuto un 2024 ricco di grandi soddisfazioni: dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Due Altalene, all’uscita – il primo marzo – dell’album Pianeta di Miller, che ha subito raggiunto i vertici delle classifiche, per poi essere presentato dal vivo durante il tour estivo e i primi live nei palazzetti.

Ma il 2024 è stato anche l’anno di Paura del Buio e Pericolosa, che ha da poco superato i 2 milioni di stream su Spotify, dove l’artista vanta 1.270.716 ascoltatori unici mensili.