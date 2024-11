Mr. Rain annuncia l’uscita di “Pericolosa”, il nuovo singolo che sta già cantando in anteprima in tour

Mr. Rain, “Pericolosa“: testo e significato del nuovo singolo

Fuori da venerdì 22 novembre su tutte le piattaforme digitali “Pericolosa“, il nuovo singolo di Mr. Rain, per Warner Music Italy.

L’artista ha già spoilerato il brano live in anteprima nelle prime date del suo tour nei palazzetti, iniziato nelle scorse settimane e che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane per tutto il mese di novembre.

Il nuovo singolo è scritto con Lorenzo Vizzini e Chris Zadley, e arriva dopo “Paura del buio“, secondo brano estratto dal suo ultimo disco “Pianeta di Miller“, fuori dallo scorso marzo e certificato disco d’oro.

Sul testo di “Pericolosa“, il cantautore racconta che parla di “una persona travolgente e distruttiva, che ti sconvolge la vita e ti rende vulnerabile nonostante il caos e la sofferenza: l’amore è così forte da superare tutto”.

Allo stesso tempo Mr.Rain sta anche lavorando alla scrittura di un album interamente in spagnolo, dopo aver ottenuto la certificazione oro con il brano “Superhéroes“, in collaborazione con Beret.

mr.rain – pericolosa: testo del brano

Di seguito una parte del testo del nuovo singolo di Mr. Rain, cantato durante il suo nuovo tour:

Tanto non te ne frega niente

Ogni attimo con te dura per sempre

Non vedi che non ti so dare

Le cose che vorresti vivere con me

Stare con te mi fa del male

Ma non so smettere mai perché sei solo tu

Che mi fai stare come gli aerei

Quando si schiantano tra i grattacieli

Chiudo gli occhi e ci sei tu

mr. rain – tour nei palazzetti 2024

Di seguito il calendario completo del tour nei palazzetti di Mr. Rain, iniziato lo scorso 9 novembre da Ancona:

9 novembre ANCONA – Palaprometeo

13 novembre MONTICHIARI – Palageorge – Sold Out

15 novembre PADOVA – Kioene Arena – Sold Out

26 novembre ROMA – Palazzo dello Sport

28 novembre FIRENZE Mandela Forum

30 novembre MILANO Unipol Forum

