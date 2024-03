Mr.Rain pubblica il nuovo album e annuncia una pausa: “Siamo costretti a pubblicare una canzone dietro l’altra…”

Per Mr.Rain è iniziata la seconda fase della promozione. Dopo quella legata a Sanremo 2024 e alla sua “Due altalene“, è la volta del nuovo album intitolato “Il Pianeta di Miller” disco che precede un periodo di distacco dalla musica.

Il cantautore viene da un anno fondamentale della sua carriera. L’inaspettato terzo posto con “Supereroi” al Festival di Sanremo 2023 e il grande successo del pezzo (oltre 82 milioni di streams sul solo Spotify oltre a ben cinque dischi di platino) hanno permesso all’artista di farsi conoscere dal vasto pubblico.

Il percorso, dopo due singoli in feat. rispettivamente con Sangiovanni e Clara, lo hanno visto tornare al Festival quest’anno e chiudere il cerchio con la pubblicazione del suo quinto album, “Il Pianeta di Miller” (qui per l’acquisto della versione CD e qui per quella in vinile, In qualità di Affiliato Amazon il nostro sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei).

Quello di Mr.Rain è un successo che sta valicando anche i confini italiani grazie alla versione spagnola di “Supereroi“, “SUPERHÉROES” nella versione con Beret, che è stabile in classifica Top 200 Spagna Spotify ed è arrivata nella Top 10 dell’Airplay radiofonico spagnolo.

Dopo questo periodo di intensa promozione che durerà probabilmente fino all’estate l’artista si prenderà un periodo di pausa dalla musica come rivelato in un’intervista a Il Messaggero.

Mr.Rain: “Mi fermo, voglio studiare…”

Nel corso dell’intervista Mattia, questo il vero nome dell’artista, ha spiegato:

“Dopo questo disco mi fermo. Voglio studiare. E per farlo devo restare un po’ lontano dalle scene, anche per due anni e mezzo.”

A quanto pare anche Mr.Rain come diversi altri artisti inizia a sentire il peso dell’attuale sistema discografico che, anche a causa degli algoritmi e di Spotify, impone di continuare a pubblicare musica in maniera compulsiva…