Mr.Rain, svelata la cover e la data di uscita del nuovo album “Pianeta di Miller”

Disponibile in tutti i digital store da venerdì 1° marzo, “Pianeta di Miller” (qui il pre-order) è il nuovo album di Mr.Rain, in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Due Altalene” (Warner Music Italy).

Nella serata dedicate alle cover Mr.Rain interpreterà invece “Mary” insieme agli autori del brano, ovvero i Gemelli Diversi. Ma non è tutto. Gli artisti saranno infatti accompagnati dalla coreografia delle atlete della Squadra Nazionale di Ginnastica Ritmica, le “Farfalle“, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Mr.Rain annuncia l’uscita di “Pianeta di Miller”

Mr.Rain non ha ancora svelato la tracklist dell’album ma, senza alcun dubbio, gran parte dei brani contenuti al suo interno li ritroveremo in scaletta in occasione dei due grandi concerti-evento che si terranno il 26 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 30 novembre al Mediolanum Forum di Assago (MI).