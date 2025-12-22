Mr. Rain videointervista, “Ora pubblico quando mi va. Carlo Conti ha sentito il brano per Sanremo ma era tardi”

Video intervista a Mr. Rain in occasione dell’uscita del nuovo singolo, Casa in fiamme, seguito di Effetto Michelangelo, che sta fungendo da apripista verso un 2026 pieno di nuova musica, ma non a cadenza “regolare”.

Nel corso della nostra intervista, infatti, Mr. Rain ha spiegato come sceglierà di pubblicare i brani senza basarsi su periodi più o meno forti, su scadenze o su imposizioni discografiche.

Continuate a leggere per l’intervista a Mr. Rain.

Sei stato assente per un po’, come stai?

“Sono in fase iper creativa e infatti sto droppando singoli a distanza di poche settimane. Ho fatto un anno senza pubblicare niente, ho iniziato a lavorare al nuovo disco in italiano e in spagnolo.

I due singoli sono i primi che sto pubblicando del nuovo disco e non c’entrano molto a livello sonoro; l’anima però è la stessa, cioè il bisogno di comunicare per un’esigenza, e sono due canzoni importanti.

La prima perché è stata la prima che ho scritto del disco; Casa In Fiamme è speciale perché per la prima volta ho avuto l’occasione di lavorare in studio con Dardust.

Mi ha dato un sacco di consigli. Prima di entrare in studio con lui mi sono imposto di accogliere ogni consiglio e gli ho dato carta bianca. Ho solo spiegato cosa preferivo e poi mi sono completamente fidato e affidato al suo ingegno artistico. Spero che nell’album ci siano altre canzoni con lui”.