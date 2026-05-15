Sal Da Vinci ha spoilerato sui social il nuovo singolo Poesia, brano che anticipa il prossimo album in uscita il 29 maggio 2026. Il disco arriverà a cinque anni da Siamo gocce di mare, pubblicato nel 2021.

L’artista napoletano ha condiviso un video girato tra metropolitana e strade di Vienna, città che ospita l’Eurovision Song Contest 2026. Nel filmato si ascolta un breve estratto del pezzo, costruito su sonorità bachata e atmosfere estive.

Sal Da Vinci anticipa Poesia sui social

Nel teaser pubblicato online, Sal Da Vinci canta e balla sulle note del nuovo singolo. Il ritornello punta su un tema già centrale negli ultimi successi dell’artista: l’amore raccontato con un linguaggio diretto e popolare.

“e mentre tutto passa veloce

tu rimani per l’eternità

perchè sei Poesia

vivi il mondo tra bellezza e follia

sì tu sei Poesia

che non ha bisogno di melodia”

Poesia viene descritta come una “bachata partenopea”, formula che richiama il mix tra ritmo latino e melodia napoletana già presente in parte del repertorio recente di Da Vinci.

I successi recenti di Sal Da Vinci

Il nuovo singolo arriva dopo il successo di Per sempre sì, brano con cui Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026. La canzone è stata certificata disco d’oro e rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest in corso a Vienna.

Tra i risultati più forti degli ultimi anni anche Rossetto e caffè, pubblicato nel 2024 e certificato doppio platino.

Il nuovo album in uscita il 29 maggio

Poesia farà parte del nuovo album di Sal Da Vinci, atteso il 29 maggio 2026. Al momento non sono stati svelati titolo e tracklist del progetto.

Il disco seguirà Siamo gocce di mare, ultimo album in studio pubblicato nel 2021.