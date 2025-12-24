24 Dicembre 2025
24 Dicembre 2025

Sal Da Vinci annuncia il tour 2026 nei teatri italiani: tutte le date

Dopo il successo televisivo e l’annuncio di Sanremo 2026, Sal Da Vinci torna live con un tour teatrale da ottobre.

Dopo il successo televisivo di Stasera… che sera, che su Canale 5 ha registrato il 17% di share, Sal Da Vinci annuncia il tour nei principali teatri italiani in partenza da ottobre 2026. Un nuovo capitolo live che arriva mentre l’artista si prepara a tornare anche sul palco del Festival di Sanremo.

Il concerto evento “Sal Da Vinci – Stasera… che sera” ha totalizzato 2.163.000 spettatori medi, con picchi che hanno superato i 3,6 milioni. Un risultato che conferma la solidità di un percorso artistico trasversale e costante, capace di unire pubblico televisivo e dimensione teatrale.

Sal Da Vinci tra tour teatrale e Sanremo 2026

Prodotto da Vivo Concerti, il tour 2026 porterà Sal Da Vinci nei principali teatri italiani a partire da ottobre. L’annuncio arriva a pochi mesi dalla conferma della sua partecipazione alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, dove sarà in gara con il brano Per Sempre Sì.

I biglietti saranno disponibili online su vivoconcerti.com da venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 12:00 e nei punti vendita autorizzati da mercoledì 24 dicembre 2025 alle ore 11:00.

