1 Luglio 2026
di
Alessandro Genovese
News
News
Condividi su:
1 Luglio 2026

A quattro anni dalla morte di Irene Fargo, il ricordo di una voce da riscoprire

Nel quarto anniversario della scomparsa ricordiamo Irene Fargo, interprete dalla voce raffinata.

News di Alessandro Genovese
Il ricordo di Irene Fargo a quattro anni dalla sua scomparsa
Condividi su:

Ricordiamo Irene Fargo a quattro anni dalla scomparsa: la voce che portò l’opera a Sanremo

Quattro anni fa scompariva Irene Fargo, cantante e interprete dalla voce elegante che nei primi anni Novanta riuscì a ritagliarsi uno spazio importante nella musica italiana grazie alle sue partecipazioni al Festival di Sanremo. Nel giorno dell’anniversario della sua morte ripercorriamo la carriera di un’artista che, pur avendo raccolto l’affetto di un pubblico fedele, oggi viene ricordata meno di quanto il suo percorso meriterebbe.

Originaria di Palazzolo sull’Oglio, Flavia Pozzaglio in arte Irene Fargo iniziò a farsi conoscere alla fine degli anni Ottanta partecipando a due edizioni del Festival di Castrocaro. Il vero salto di popolarità arrivò però con il Festival di Sanremo, dove prese parte per due anni consecutivi nella sezione Nuove Proposte.

Irene Fargo, due Sanremo che la fecero conoscere al grande pubblico

Nel 1991 conquistò il secondo posto tra le Nuove Proposte con La donna di Ibsen. L’anno successivo tornò sul palco dell’Ariston con Come una Turandot, ottenendo ancora una volta il secondo posto.

Le due partecipazioni a Sanremo le permisero di raggiungere il pubblico nazionale e di ottenere buoni risultati di vendita con gli album pubblicati in quegli anni, confermandosi tra le voci più apprezzate della nuova scena melodica italiana.

La televisione, il teatro e le collaborazioni della sua carriera

Negli anni Novanta Irene Fargo fu presenza abituale in numerosi programmi televisivi dedicati alla musica. Partecipò al Cantagiro, al Festival Italiano, a Viva Napoli, Domenica In e al Festivalbar.

Fu, inoltre, ospite dei programmi pomeridiani di Paolo Limiti, Ci vediamo in TV ed Estate in TV, dove interpretò grandi classici della musica italiana e internazionale, mettendo in evidenza le sue qualità vocali.

Nel corso della carriera alternò televisione, teatro e collaborazioni artistiche. Tra i colleghi con cui condivise progetti figurano Lucio Dalla, Grazia Di Michele, Giovanna Nocetti, Roby Facchinetti, Nicolò Agliardi e Renato Zero.

Dodici album e l’amore per la canzone napoletana

La discografia di Irene Fargo comprende dodici album pubblicati in Italia, uno in Spagna e singoli distribuiti anche in Belgio.

Una parte significativa del suo percorso artistico fu dedicata alla canzone napoletana, passione che la portò a incidere due raccolte dedicate ai grandi classici partenopei. Il suo lavoro ricevette anche l’apprezzamento di Roberto Murolo, che dopo aver ascoltato un suo provino le disse: “Per essere bresciana canti molto meglio di tante napoletane”.

I brani per riscoprire il talento di Irene Fargo

Per ricordare la sua voce e il suo stile interpretativo proponiamo alcune delle esibizioni più rappresentative della sua carriera:

Come una Turandot, presentata al Festival di Sanremo 1992.

L’interpretazione di Era de maggio nello speciale Viva Napoli.

Il filmato trasmesso da Techetechetè dopo la sua scomparsa.

L’esibizione al Festivalbar 1992, perfetta da riascoltare anche durante l’estate.

A quattro anni dalla sua scomparsa, il repertorio di Irene Fargo resta una testimonianza della sua sensibilità interpretativa e della capacità di avvicinare il grande pubblico a un repertorio che spaziava dalla canzone d’autore fino alla tradizione lirica e napoletana.

All Music Italia

Articoli più letti

Gabry Ponte annuncia Circotron – The Dance Show, il tour 2027 nei palazzetti 1

Dopo San Siro, Gabry Ponte lancia Circotron: le prime date del tour 2027
Ultimo a braccia aperte sul palco con il microfono in mano durante un concerto allo stadio 2

Ultimo a Tor Vergata, la guida al concerto: orari, come arrivare e cosa portare
I volti di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo scolpiti sulla Costiera Amalfitana nella grafica del singolo 3

Costiera Amalfitana, il tormentone di Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo: testo e significato
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 4

Geolier Stadi 2026: scaletta, ospiti e bilancio del tour negli stadi
Olly durante un concerto del tour 2026 prima degli show estivi de Il Gran Finale tra Genova e Roma 5

Olly chiude Genova e guarda a Roma: scaletta e biglietti de Il Gran Finale
Fulminacci in concerto con la chitarra durante un’esibizione dal vivo 6

Fulminacci all’aperto 2026: date dei concerti e scaletta del tour estivo
Litfiba tour 2026 date scaletta e biglietti concerti 7

Litfiba, al via il tour della reunion: date, scaletta e biglietti dei concerti
Zucchero scaletta tour 2026 data zero Mantova 8

Zucchero, la scaletta del tour 2026 dopo la data zero di Mantova
Kid Yugi annuncia Anche gli eroi muoiono Tour 2026 dopo il platino del nuovo album 9

Kid Yugi porta “Anche Gli Eroi Muoiono” dai festival ai palazzetti
Max Pezzali annuncia nuove date del tour 2026 MAX FOREVER negli stadi italiani 10

Max Pezzali negli stadi 2026: date, scaletta e concerti del tour

Cerca su A.M.I.