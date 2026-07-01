Ricordiamo Irene Fargo a quattro anni dalla scomparsa: la voce che portò l’opera a Sanremo
Quattro anni fa scompariva Irene Fargo, cantante e interprete dalla voce elegante che nei primi anni Novanta riuscì a ritagliarsi uno spazio importante nella musica italiana grazie alle sue partecipazioni al Festival di Sanremo. Nel giorno dell’anniversario della sua morte ripercorriamo la carriera di un’artista che, pur avendo raccolto l’affetto di un pubblico fedele, oggi viene ricordata meno di quanto il suo percorso meriterebbe.
Originaria di Palazzolo sull’Oglio, Flavia Pozzaglio in arte Irene Fargo iniziò a farsi conoscere alla fine degli anni Ottanta partecipando a due edizioni del Festival di Castrocaro. Il vero salto di popolarità arrivò però con il Festival di Sanremo, dove prese parte per due anni consecutivi nella sezione Nuove Proposte.
Irene Fargo, due Sanremo che la fecero conoscere al grande pubblico
Nel 1991 conquistò il secondo posto tra le Nuove Proposte con La donna di Ibsen. L’anno successivo tornò sul palco dell’Ariston con Come una Turandot, ottenendo ancora una volta il secondo posto.
Le due partecipazioni a Sanremo le permisero di raggiungere il pubblico nazionale e di ottenere buoni risultati di vendita con gli album pubblicati in quegli anni, confermandosi tra le voci più apprezzate della nuova scena melodica italiana.
La televisione, il teatro e le collaborazioni della sua carriera
Negli anni Novanta Irene Fargo fu presenza abituale in numerosi programmi televisivi dedicati alla musica. Partecipò al Cantagiro, al Festival Italiano, a Viva Napoli, Domenica In e al Festivalbar.
Fu, inoltre, ospite dei programmi pomeridiani di Paolo Limiti, Ci vediamo in TV ed Estate in TV, dove interpretò grandi classici della musica italiana e internazionale, mettendo in evidenza le sue qualità vocali.
Nel corso della carriera alternò televisione, teatro e collaborazioni artistiche. Tra i colleghi con cui condivise progetti figurano Lucio Dalla, Grazia Di Michele, Giovanna Nocetti, Roby Facchinetti, Nicolò Agliardi e Renato Zero.
Dodici album e l’amore per la canzone napoletana
La discografia di Irene Fargo comprende dodici album pubblicati in Italia, uno in Spagna e singoli distribuiti anche in Belgio.
Una parte significativa del suo percorso artistico fu dedicata alla canzone napoletana, passione che la portò a incidere due raccolte dedicate ai grandi classici partenopei. Il suo lavoro ricevette anche l’apprezzamento di Roberto Murolo, che dopo aver ascoltato un suo provino le disse: “Per essere bresciana canti molto meglio di tante napoletane”.
I brani per riscoprire il talento di Irene Fargo
Per ricordare la sua voce e il suo stile interpretativo proponiamo alcune delle esibizioni più rappresentative della sua carriera:
Come una Turandot, presentata al Festival di Sanremo 1992.
L’interpretazione di Era de maggio nello speciale Viva Napoli.
Il filmato trasmesso da Techetechetè dopo la sua scomparsa.
L’esibizione al Festivalbar 1992, perfetta da riascoltare anche durante l’estate.
A quattro anni dalla sua scomparsa, il repertorio di Irene Fargo resta una testimonianza della sua sensibilità interpretativa e della capacità di avvicinare il grande pubblico a un repertorio che spaziava dalla canzone d’autore fino alla tradizione lirica e napoletana.