A quattro mesi dal Festival, le canzoni di Sanremo 2026 hanno totalizzato almeno 1,5 milioni di copie certificate dalla FIMI. Sono dieci i brani in gara ad aver ottenuto un disco d’oro o di platino, su trenta partecipanti, con in testa Ossessione di Samurai Jay, doppio disco di platino e record di permanenza al numero uno della classifica dei singoli.

È un primo bilancio, non un dato definitivo: molti brani sono ancora in corsa e le certificazioni continueranno ad arrivare nei prossimi mesi. Ma il numero permette già un confronto interessante, soprattutto con l’edizione precedente, anch’essa diretta da Carlo Conti, che consente un paragone a parità di soglie di certificazione.

Sanremo 2026, le canzoni certificate dopo quattro mesi

Questi i dieci brani di Sanremo 2026 già certificati, con la relativa certificazione e le copie minime garantite dalla soglia FIMI in vigore (oro 100.000 unità, platino 200.000).

Brano Artista Certificazione Copie Ossessione Samurai Jay Doppio platino 400.000+ Tu mi piaci tanto Sayf Platino 200.000+ Per sempre sì Sal Da Vinci Platino 200.000+ Male necessario Fedez e Marco Masini Oro 100.000+ Che fastidio! Ditonellapiaga Oro 100.000+ Stupida sfortuna Fulminacci Oro 100.000+ Poesie clandestine LDA & Aka 7even Oro 100.000+ Labirinto Luché Oro 100.000+ I Romantici Tommaso Paradiso Oro 100.000+ Italia Starter Pack J-Ax Oro 100.000+

Il totale minimo garantito da queste dieci certificazioni è di 1.500.000 copie. Le copie reali sono superiori, dato che la FIMI certifica per soglie e non comunica i dati precisi di vendita.

Conti contro Conti: il confronto con Sanremo 2025

Il paragone più utile è quello con Sanremo 2025, l’edizione immediatamente precedente, diretta dallo stesso Carlo Conti e soggetta alle stesse soglie di certificazione. C’è però una differenza che va tenuta presente nella lettura: il 2025 è il riassunto a circa sedici mesi dal Festival, il 2026 a soli quattro.

A oggi Sanremo 2025 conta ventuno brani certificati per un totale minimo di 3.900.000 copie. Più del doppio del 2026, ma su un arco di tempo quattro volte più lungo anche se va detto, diversi brani hanno già rallentato la loro corsa. Questa la situazione dell’edizione 2025.

Brano Artista Certificazione Copie Balorda nostalgia Olly Triplo platino 600.000+ La cura per me Giorgia Doppio platino 400.000+ Incoscienti giovani Achille Lauro Doppio platino 400.000+ Battito Fedez Platino 200.000+ Volevo essere un duro Lucio Corsi Platino 200.000+ Cuoricini Coma_Cose Platino 200.000+ Fuorilegge Rose Villain Platino 200.000+ Tu con chi fai l’amore The Kolors Platino 200.000+ La tana del granchio Bresh Platino 200.000+ Chiamo io chiami tu Gaia Platino 200.000+ Anema e core Serena Brancale Platino 200.000+ Damme ‘na mano Tony Effe Oro 100.000+ Dimenticarsi alle 7 Elodie Oro 100.000+ La mia parola Shablo con Guè, Joshua e Tormento Oro 100.000+ Il ritmo delle cose Rkomi Oro 100.000+ L’albero delle noci Brunori Sas Oro 100.000+ Lentamente Irama Oro 100.000+ Se t’innamori muori Noemi Oro 100.000+ Amarcord Sarah Toscano Oro 100.000+ Mille vote ancora Rocco Hunt Oro 100.000+ Vertebre Settembre Oro 100.000+

Letti a parità di tempo, i due dati raccontano che il 2026 parte con un ritmo solido. A quattro mesi ha già dieci certificazioni, e il fatto che il brano di punta, Ossessione, sia arrivato al doppio platino in così poco tempo lascia intendere che diversi titoli del 2026 abbiano ancora margine per salire di livello e aggiungersi alla lista nei mesi a venire.

I numeri di Sanremo nell’era FIMI, dal 2015 a oggi

Per dare profondità al confronto, abbiamo ricostruito il totale delle copie minime certificate per ogni edizione del Festival dal 2015 al 2026, con il direttore artistico e il numero di brani certificati. I dati vanno letti con due avvertenze: il tempo trascorso, che permette alle edizioni più lontane di accumulare più unità, e il cambio delle soglie di certificazione, di cui diciamo più sotto.

Anno Direttore artistico Brani certificati Copie 2015 Carlo Conti 6 400.000+ 2016 Carlo Conti 11 475.000+ 2017 Carlo Conti 10 800.000+ 2018 Claudio Baglioni 4 350.000+ 2019 Claudio Baglioni 10 805.000+ 2020 Amadeus 11 1.590.000+ 2021 Amadeus 16 2.290.000+ 2022 Amadeus 19 4.600.000+ 2023 Amadeus 22 5.450.000+ 2024 Amadeus 28 4.700.000+ 2025 Carlo Conti 21 3.900.000+ 2026 Carlo Conti 10 1.500.000+

Il picco assoluto resta Sanremo 2023 di Amadeus, con oltre 5,4 milioni di copie minime e ventidue brani certificati, trainato da titoli come Cenere di Lazza, arrivato a nove dischi di platino. Ma proprio questo dato spiega bene perché i numeri grezzi non bastano: quell’edizione ha avuto oltre tre anni per accumulare unità e si è certificata con soglie pari alla metà di quelle attuali.

Perché i totali non sono confrontabili in modo diretto

Due fattori rendono il confronto tra le edizioni più complesso di una semplice somma. Il primo è il tempo: un brano continua a generare unità per mesi e anni dopo l’uscita, quindi le edizioni più lontane hanno avuto modo di salire più a lungo. Il secondo è il cambio delle soglie FIMI, che negli anni si sono progressivamente alzate seguendo la crescita dello streaming: 25.000 copie per l’oro e 50.000 per il platino nel 2015-2019, poi 35.000 e 70.000 nel 2020-2021, quindi 50.000 e 100.000 nel 2022-2024, fino agli attuali 100.000 e 200.000 dal 2025. Un disco di platino del 2026 vale così, in copie reali minime, quattro volte un platino del 2015-2019, e i totali degli anni recenti rappresentano molte più copie effettive a parità di certificazione. Per il quadro completo rimandiamo al nostro approfondimento su quante copie servono per il disco d’oro e di platino.

Conta anche il ruolo sempre più centrale dello streaming. I brani del Festival, in particolare, godono di una spinta enorme grazie alla playlist ufficiale di Sanremo su Spotify, che nel 2024 e nel 2025 è stata la più ascoltata al mondo nella settimana della kermesse, con quasi 1,2 milioni di follower, e che traina gli ascolti delle canzoni in gara proprio nelle settimane decisive per le prime certificazioni.

Sanremo 2026 parte forte, con 1,5 milioni di copie minime in quattro mesi e dieci brani già certificati alle soglie più alte di sempre, ma difficilmente arriverà ai numeri del 2025, edizione trainata da brani capaci di spingersi fino al doppio e al triplo platino e di restare in classifica a lungo.