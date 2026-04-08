9 Aprile 2026
di
Lorenza Ferraro
Interviste
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9 Aprile 2026

“Un Posto Dove Andare”, Nicolò Filippucci presenta l’album d’esordio: “Ogni canzone è un luogo”

Dalla scuola di Amici alla data-evento ai Magazzini Generali, passando per la vittoria tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026.

Interviste di Lorenza Ferraro
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Nicolò Filippucci si racconta ai nostri microfoni in un’intervista che parte da Amici di Maria De Filippi, passa per l’esperienza tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 e arriva fino al palco dei Magazzini Generali di Milano dove, in occasione de La Prima Volta Insieme, presenterà per la prima volta dal vivo i brani contenuti all’interno del suo album d’esordio, Un Posto Dove Andare.

Nicolò Filippucci racconta “Un posto dove andare”: un anno intenso e di scoperta

È stato un anno molto intenso, sono successe tantissime cose”, racconta Nicolò Filippucci. E una di queste è, senza alcun dubbio, la nascita di questo disco, che lui definisce “un racconto di quello che sono in questo momento”.

Di fatto, l’album racconta le emozioni, gli incontri e i momenti vissuti dal giovane cantautore in questi ultimi 365 giorni, trasformando la musica in uno strumento per dare forma e voce ai cambiamenti di questa nuova fase della sua vita.

Ma non è tutto! Il progetto si sviluppa infatti attorno all’idea di “luogo”. Ogni canzone diventa così uno spazio, reale o mentale, capace di evocare emozioni, stati d’animo e ricordi. “Alcune mi ricordano luoghi precisi, altre sensazioni”, spiega Nicolò.

Nicolò Filippucci Un posto dove andare copertina album

nicolò filippucci: Da Amici ai magazzini generali, passando per sanremo

Dopo l’esperienza all’interno della scuola di Amici, Sanremo ha rappresentato un salto importante. “Non sapevo cosa aspettarmi, ma me la sono goduta. È stata un’esperienza molto formativa”, racconta Filippucci, che subito dopo la vittoria ha rivolto il suo primo pensiero alla famiglia: “Ho chiamato mio fratello, perché i miei genitori erano già lì con me”.

E con lui saranno anche – fisicamente o mentalmente – il 13 aprile, quando si esibirà per La Prima Volta Insieme sul palco dei Magazzini Generali di Milano, dove si terrà una vera e propria data-evento.

“Sarà un live con vari momenti, legati da un filo conduttore. Il fulcro sarà il disco, ma ci saranno anche delle sorprese”.

“UN POSTO DOVE ANDARE”: LA VIDEO-INTERVISTA A NICOLò FILIPPUCCI

A seguire la nostra video-intervista a Nicolò Filippucci, in occasione dell’uscita del suo primo album Un Posto Dove Andare. Prendetevi del tempo per scoprire il suo universo musicale!

All Music Italia

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