27 Febbraio 2026
di
All Music Italia
Tour
Condividi su:
27 Febbraio 2026

Enrico Nigiotti: tutte le date del Maledetti Innamorati Summer Tour 2026

L'annuncio arriva durante la settimana del Festival di Sanremo 2026: 11 date da giugno ad agosto. Partita la prevendita.

Tour di All Music Italia
Enrico Nigiotti annuncia il Maledetti Innamorati Summer Tour 2026
Condividi su:

Enrico Nigiotti torna sui palchi estivi. Dopo l’annuncio del grande concerto di novembre al Modigliani Forum di Livorno, il cantautore toscano svela il Maledetti Innamorati Summer Tour 2026, un tour estivo organizzato da A1 Concerti che prenderà il via il 19 giugno e accompagnerà il pubblico attraverso alcune delle location più suggestive d’Italia. L’annuncio arriva durante la settimana del Festival di Sanremo 2026, dove Nigiotti è in gara con Ogni volta che non so volare.

Il tour e le date

Il Maledetti Innamorati Summer Tour 2026 attraverserà l’Italia da giugno ad agosto, toccando luoghi di grande fascino: dall’Arena Bianca di Ostuni al Castello Scaligero di Villafranca, dall’Arena del Mare del Porto Antico di Genova fino al Teatro Ariston di Sanremo, dove Nigiotti tornerà a esibirsi il 18 agosto, a pochi mesi dalla sua partecipazione al Festival. In scaletta non mancheranno i brani del nuovo album Maledetti Innamorati, in uscita il 13 marzo per Columbia Records / Sony Music Italy.

I biglietti per il tour sono disponibili in prevendita a partire da venerdì 27 febbraio.

  • 19 giugno – Voghera Summer Night, Caserma di Cavalleria – Voghera (PV)
  • 19 giugno – Wave Summer Music 2026, Teatro di Verdura – Palermo (PA)
  • 20 giugno – Infinity 1 Arena Estiva – Cremona (CR)
  • 27 giugno – Villa Guidini – Zero Branco (TV)
  • 11 luglio – Connessione Festival – Sordevolo (BI)
  • 25 luglio – Castello Scaligero – Villafranca (VR)
  • 1 agosto – Arena Bianca (Foro Boario) – Ostuni (BR)
  • 5 agosto – Arena del Mare, Porto Antico – Genova (GE)
  • 12 agosto – Asiago Live, Piazza Carli – Asiago (VI)
  • 14 agosto – Arena Beniamino Gigli – Porto Recanati (MC)
  • 18 agosto – Teatro Ariston – Sanremo (IM)



Il nuovo album: Maledetti Innamorati

Maledetti Innamorati uscirà il 13 marzo per Columbia Records / Sony Music Italy in digitale, CD e vinile. Undici canzoni scritte nell’arco degli ultimi due anni, un periodo che ha coinciso con una trasformazione profonda nella vita di Nigiotti: la nascita dei suoi due figli, un passaggio capace di rimettere tutto in prospettiva e di restituire valore alle cose essenziali. Il disco attraversa l’amore in tutte le sue forme – quello che salva, quello che ferisce, quello che cambia – diventando il diario emotivo di un uomo e di un artista che ha scelto di rallentare, osservare e ascoltare.

Ogni volta che non so volare: il brano a Sanremo 2026

Ogni volta che non so volare parla di un amore universale, capace di unire e sostenere senza giudicare. Un amore che accoglie le fragilità, dà forza nei momenti di difficoltà e ricorda quanto sia umano cadere e rialzarsi grazie alle persone che restano accanto. Un messaggio diretto, che invita a riscoprire l’autenticità in un mondo spesso più attento all’apparenza. Il brano fa parte di Maledetti Innamorati e rappresenta il punto di partenza di un percorso live che si annuncia lungo e ricco.

All Music Italia

Articoli più letti

Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Ditonellapiaga e Fedez con Marco Masini, protagonisti della prima serata di Sanremo 2026 1

Sanremo 2026, le pagelle della prima serata: i voti di All Music Italia a tutti i 30 cantanti in gara
Laura Pausini sul palco dell'Ariston durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Ph Virginia Bettoja 2

Scaletta seconda serata Sanremo 2026: ordine di uscita, ospiti e Nuove Proposte del 25 febbraio
Classifica prima serata Sanremo 2026: i cinque favoriti e i conduttori, Carlo Conti e Laura Pausini 3

Sanremo 2026, classifica parziale prima serata: i cinque preferiti della Sala Stampa
Eddie Brock, nome d'arte di Edoardo Iaschi, cantautore romano in gara a Sanremo 2026 con il brano Avvoltoi 4

Eddie Brock a Sanremo 2026: chi è, perché si chiama così e il legame con Venom e Marvel
Scaletta terza serata Sanremo 2026 con 15 Big e finale Giovani 5

Scaletta terza serata Sanremo 2026: ordine di uscita dei cantanti, ospiti e finale delle Nuove Proposte
Classifica lettori Sanremo 2026 con Arisa prima 6

Sanremo 2026, la classifica dei lettori di All Music Italia: Arisa in testa, male Luchè
Raf, al secolo Raffaele Riefoli, sul palco del Festival di Sanremo 2026 7

Raf a Sanremo 2026: 66 anni, 5 Festival e una carriera che non invecchia (proprio come lui)
I misterioso Rigurgito commenta la prima serata di Sanremo 2026 8

Sanremo 2026, la prima serata vista da Rigurgito: una flebo di commenti non richiesti
Andamento degli ascolti del Festival di Sanremo dal 1987 al 2025, con i dati di share e spettatori per ogni edizione 9

Sanremo e gli ascolti: tutta la storia dal 1987 a oggi. Cosa aspettarsi da Carlo Conti nel 2026?
Classifica EarOne Sanremo 2026 brani più trasmessi in radio 10

Sanremo 2026, i brani più trasmessi in radio: Ditonellapiaga in testa, la classifica EarOne aggiornata

Cerca su A.M.I.