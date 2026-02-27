Enrico Nigiotti: tutte le date del Maledetti Innamorati Summer Tour 2026

Enrico Nigiotti torna sui palchi estivi. Dopo l’annuncio del grande concerto di novembre al Modigliani Forum di Livorno, il cantautore toscano svela il Maledetti Innamorati Summer Tour 2026, un tour estivo organizzato da A1 Concerti che prenderà il via il 19 giugno e accompagnerà il pubblico attraverso alcune delle location più suggestive d’Italia. L’annuncio arriva durante la settimana del Festival di Sanremo 2026, dove Nigiotti è in gara con Ogni volta che non so volare.

Il tour e le date

Il Maledetti Innamorati Summer Tour 2026 attraverserà l’Italia da giugno ad agosto, toccando luoghi di grande fascino: dall’Arena Bianca di Ostuni al Castello Scaligero di Villafranca, dall’Arena del Mare del Porto Antico di Genova fino al Teatro Ariston di Sanremo, dove Nigiotti tornerà a esibirsi il 18 agosto, a pochi mesi dalla sua partecipazione al Festival. In scaletta non mancheranno i brani del nuovo album Maledetti Innamorati, in uscita il 13 marzo per Columbia Records / Sony Music Italy.

I biglietti per il tour sono disponibili in prevendita a partire da venerdì 27 febbraio.

19 giugno – Voghera Summer Night, Caserma di Cavalleria – Voghera (PV)

19 giugno – Wave Summer Music 2026, Teatro di Verdura – Palermo (PA)

20 giugno – Infinity 1 Arena Estiva – Cremona (CR)

27 giugno – Villa Guidini – Zero Branco (TV)

11 luglio – Connessione Festival – Sordevolo (BI)

25 luglio – Castello Scaligero – Villafranca (VR)

1 agosto – Arena Bianca (Foro Boario) – Ostuni (BR)

5 agosto – Arena del Mare, Porto Antico – Genova (GE)

12 agosto – Asiago Live, Piazza Carli – Asiago (VI)

14 agosto – Arena Beniamino Gigli – Porto Recanati (MC)

18 agosto – Teatro Ariston – Sanremo (IM)







Il nuovo album: Maledetti Innamorati

Maledetti Innamorati uscirà il 13 marzo per Columbia Records / Sony Music Italy in digitale, CD e vinile. Undici canzoni scritte nell’arco degli ultimi due anni, un periodo che ha coinciso con una trasformazione profonda nella vita di Nigiotti: la nascita dei suoi due figli, un passaggio capace di rimettere tutto in prospettiva e di restituire valore alle cose essenziali. Il disco attraversa l’amore in tutte le sue forme – quello che salva, quello che ferisce, quello che cambia – diventando il diario emotivo di un uomo e di un artista che ha scelto di rallentare, osservare e ascoltare.

Ogni volta che non so volare: il brano a Sanremo 2026

Ogni volta che non so volare parla di un amore universale, capace di unire e sostenere senza giudicare. Un amore che accoglie le fragilità, dà forza nei momenti di difficoltà e ricorda quanto sia umano cadere e rialzarsi grazie alle persone che restano accanto. Un messaggio diretto, che invita a riscoprire l’autenticità in un mondo spesso più attento all’apparenza. Il brano fa parte di Maledetti Innamorati e rappresenta il punto di partenza di un percorso live che si annuncia lungo e ricco.