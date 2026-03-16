16 Marzo 2026
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16 Marzo 2026

Samurai Jay, “Ossessione” è disco d’oro: primo brano di Sanremo a ottenere la certificazione

Il singolo domina streaming e classifiche, dalla FIMI alla Top 50 Italia di Spotify.

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Samurai Jay Ossessione disco d’oro foto Luca Paparo
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Samurai Jay conquista il disco d’oro con Ossessione. Il singolo è il primo brano della 76ª edizione del Festival di Sanremo a ottenere la certificazione e si conferma anche uno dei più ascoltati usciti dalla manifestazione.

Un risultato che arriva dopo settimane di forte presenza nelle classifiche e sulle piattaforme di streaming, dove il brano continua a registrare numeri particolarmente alti.

“Ossessione” di Samurai Jay è il primo disco d’oro di Sanremo

Ossessione ha conquistato per due settimane consecutive il primo posto della classifica Top Of The Music FIMI/NIQ, nelle settimane #10 e #11 del 2026. Il singolo è inoltre stabile alla posizione numero uno della Top 50 Italia di Spotify ed è entrato anche nella Top 200 Global della piattaforma raggiungendo la posizione #164.

I risultati si riflettono anche sulle altre piattaforme: il brano è al primo posto della Apple Top 100: Italy, della classifica Top Songs Amazon Music e della Top 200 Shazam Italia, mentre nella classifica globale di Shazam ha raggiunto la posizione #94.

Con oltre 1,5 milioni di stream giornalieri e più di 25 milioni di ascolti complessivi su tutte le piattaforme, Samurai Jay è inoltre il primo artista della 76ª edizione del Festival a superare i 10 milioni di stream con il proprio brano.

Il successo di “Ossessione” tra streaming e social

Il successo di Ossessione si riflette anche sui social. Su TikTok il suono del brano è diventato virale, superando i 170mila video creati dagli utenti e contribuendo ad amplificare la diffusione del singolo nelle settimane successive al Festival.

Anche il videoclip ufficiale continua a raccogliere visualizzazioni su YouTube, dove si posiziona tra i video musicali più visti del momento con oltre 4,8 milioni di visualizzazioni e la terza posizione nella classifica dei video musicali più popolari.

Il momento di Samurai Jay dopo Sanremo

Quella al Festival è stata la prima partecipazione alla gara per l’artista, che ha portato sul palco un brano costruito su un sound ricco di contaminazioni tra rap, elettronica e sonorità urban con influenze latine.

Il disco d’oro di Ossessione arriva inoltre dopo un altro traguardo recente: la certificazione di platino per Halo, singolo pubblicato lo scorso giugno per Island Records (Universal Music Italia) e capace di superare i 70 milioni di stream complessivi.

Numeri che confermano il momento positivo dell’artista e il forte impatto del brano presentato a Sanremo, diventato rapidamente uno dei più ascoltati tra quelli usciti dall’ultima edizione del Festival.

Foto di Luca Paparo

 

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