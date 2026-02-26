26 Febbraio 2026
di
Lorenza Ferraro
Tour
26 Febbraio 2026

Michele Bravi annuncia due speciali anteprime del Commedia Musicale Tour

Il cantautore umbro è uno dei 30 Big in gara, con "Prima o Poi", del Festival di Sanremo 2026

di Lorenza Ferraro
Michele Bravi Commedia Musicale Tour
Sanremo 2026, Michele Bravi: date e biglietti del Commedia Musicale Tour.

A poche ore dall’atteso ritorno sul palco dell’Ariston, in gara tra i Big di Sanremo 2026 con Prima o Poi, Michele Bravi (qui la nostra video-intervista) ha annunciato due speciali anteprime del Commedia Musicale Tour, che lo porterà ad esibirsi il 22 maggio all’Auditorium Fondazione Cariplo di Milano e il 24 maggio al Teatro Olimpico di Roma.

Prodotta da Vivo Concerti, la tournée attraverserà poi tutto lo stivale durante l’estate, per poi dare il benvenuto all’autunno.

I biglietti saranno disponibili online a partire dalle ore 14.00 di giovedì 26 febbraio, mentre per acquistarli nei punti vendita autorizzati bisognerà attendere le ore 11.00 di martedì 3 marzo.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



MICHELE BRAVI, “PRIMA O POI” A SANREMO 2026

Già disponibile sia in rotazione radiofonica che su tutte le principali piattaforme di streaming e download, Prima o Poi nasce come un monologo interiore che prende la forma di un racconto sonoro “cinematografico”, con una sequenza di immagini frammentate, emotive e vivide.

Ma, di cosa parla? Scritto insieme a Rondine e Gianmarco Grande e prodotto dallo stesso Michele Bravi con Carlo Di Francesco, il brano è una riflessione intima e spontanea sul senso di inadeguatezza, dedicata a tutte le persone che, almeno una volta nella vita, si sono sentite fuori posto nel mondo.

Il cantautore umbro racconta così la storia di chi resta sotto la pioggia senza ricordare quale sia il citofono giusto a cui suonare, di chi si muove con goffaggine cercando un porto sicuro in cui approdare.

E lo fa con una costruzione armonica incalzante, in cui scale maggiori e minori si rincorrono e si scontrano in passaggi bruschi ma necessari, fondendo così l’energia del brit-pop con un respiro sinfonico.

 

SANREMO 2026, MICHELE BRAVI: IL DUETTO CON FIORELLA MANNOIA

Venerdì 27 febbraio, in occasione della serata dedicata alle cover e ai duetti, Michele Bravi calcherà il palco dell’Ariston insieme a Fiorella Mannoia, con cui interpreterà Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni.

Foto di copertina a cura di Mauro Balletti

All Music Italia

