Sanremo 2026, la classifica Spotify dopo un mese: chi ha vinto fuori dall’Ariston

A un mese dal lancio sulle piattaforme digitali analizziamo l’andamento dei brani in gara al Festival di Sanremo 2026 su Spotify. Quando le luci dell’Ariston si spengono, le classifiche di streaming diventano l’unico metro che non si fa condizionare dall’hype della settimana. Abbiamo preso i dati aggiornati al 23 marzo 2026 dei trenta Big in gara, più le quattro Nuove Proposte, e li abbiamo messi a confronto con la classifica finale del Festival. Quello che emerge è che Festival e piattaforme misurano cose diverse, e non è detto che il pubblico televisivo e quello di Spotify stiano guardando lo stesso spettacolo.

Sanremo 2026: il caso Samurai Jay

Al Festival, Samurai Jay ha chiuso diciassettesimo con OSSESSIONE. Metà classifica, esordio, nessuna aspettativa particolare. Oggi su Spotify è primo con quasi 25 milioni di stream, staccando il secondo di quasi 8 milioni. Non è un sorpasso, è un’altra categoria.

È una dinamica che vediamo da anni. C’è un pubblico enorme, radicato nel linguaggio urban e latino, che non si mobilita per il televoto e non compare nei sondaggi della sala stampa. Ma apre Spotify ogni giorno. E sceglie quello che vuole, indipendentemente da dove è arrivato all’Ariston.

Sal Da Vinci e Sayf: il podio del Festival che regge

Sayf è arrivato secondo al Festival con Tu mi piaci tanto ed è secondo anche su Spotify, con oltre 17 milioni. Raro che le due classifiche si allineino così.

Il caso più interessante però è Sal Da Vinci. Ha vinto il Festival con Per sempre sì e oggi è terzo su Spotify con quasi 15 milioni di stream. Per un artista con quella matrice melodica e quella storia discografica, non era scontato. Chi sostiene che le piattaforme siano territorio esclusivo della Gen Z dovrebbe guardare questi numeri con più attenzione.

Sanremo 2026: le conferme e chi fatica a convertire la TV in ascolti

Ditonellapiaga con Che fastidio! è quarta con quasi 14 milioni, un gradino sotto il terzo posto conquistato al Festival. Fulminacci e Fedez e Masini sono entrambi sopra gli 11 milioni. Luchè con Labirinto chiude la Top 10 degli stream al settimo posto: era dodicesimo all’Ariston. Non è un effetto Sanremo, è il peso di una fanbase che esiste da prima e continua a funzionare dopo.

In fondo alla classifica i numeri calano, come è normale che sia. Raf, Francesco Renga e Patty Pravo sono tra 1,5 e 3 milioni. Non è un giudizio sul valore artistico: per certi artisti Sanremo serve ad altro. Serve a farsi vedere, a riempire date live, a tenere vivo un posizionamento. Non necessariamente a scalare le playlist. Il problema è quando si confondono i due obiettivi.

Sanremo 2026: le Nuove Proposte su Spotify

Tra le Nuove Proposte il dato più alto è quello di Nicolò Filippucci: Laguna supera i 5,3 milioni di stream, un risultato che va oltre la semplice spinta festivaliera e che si spiega anche con il percorso fatto ad Amici l’anno scorso.

Angelica Bove con Mattone si ferma a 4,1 milioni: la vittoria dei riconoscimenti della critica hanno chiaramente inciso sul percorso della ragazza che ha lanciato anche un ottimo album.

Più indietro Blind, El Ma e Soniko con Nei miei DM (2,2 milioni) e Mazzariello con MANIFESTAZIONE D’AMORE (1,5 milioni). Per entrambi il Festival è stato un punto di partenza, non di arrivo: i numeri sulle piattaforme sono ancora tutti da costruire.

A seguire la classifica completa.

Sanremo 2026: la classifica stream Spotify

Classifica aggiornata al 23 marzo 2026