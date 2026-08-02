Gianluca Grignani pubblicò Destinazione Paradiso il 22 febbraio 1995 per PolyGram, come secondo estratto dall’album omonimo. Di seguito il testo e il significato di un brano che l’autore ha spiegato in quattro modi diversi nell’arco di trent’anni, e che resta la canzone su cui ancora oggi si discute di più nel suo repertorio.

Il pezzo arrivò sesto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 1995. L’album vendette circa 700.000 copie in Italia e sfiorò i due milioni nel mondo, e la versione spagnola Destino Paraíso arrivò al numero 16 della classifica Latin Pop Airplay di Billboard. Dal 5 dicembre 2025 il disco è tornato in commercio in sei formati per il trentennale, tre per la versione italiana e tre per quella spagnola.

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Il significato di Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani

Il testo racconta un viaggio in treno verso una stazione chiamata Paradiso, e la lettura che si è imposta fin da subito è che quel viaggio sia il suicidio e quella stazione la morte.

A imporla fu Grignani stesso, in diretta televisiva. Durante il Dopofestival del 1995 Pippo Baudo presentò la canzone come il ritratto di un amore giovanile tormentato. Il cantante, ventiduenne, rifiutò quella definizione e disse che il brano parlava di suicidio. Calò il silenzio in sala, Baudo passò ad altro, e dal giorno dopo Grignani era la nuova voce del cantautorato italiano.

Nel 1995 dire quella parola in prima serata costava caro: due anni prima Nek aveva portato all’Ariston una canzone sull’aborto ed era stato attaccato dalla critica. E il Festival, dal 1967, convive con la memoria di Luigi Tenco.

Quattro versioni in trent’anni

Nei giorni successivi, al Corriere della Sera, Grignani ricondusse il brano alla separazione dei genitori.

“Ho scritto Destinazione paradiso in un momento di sofferenza acuta. È stato più di un anno fa, tutte le insicurezze che avevo dentro sono esplose insieme. In quel periodo i miei genitori stavano divorziando ed io ho espresso il mio personale Essere o non essere”.

Dieci anni dopo, su Repubblica del 27 febbraio 2005, aggiunse la scena in cui il brano nacque, e una chiusura che ribalta la lettura corrente.

“A vent’anni, quando ho scritto Destinazione paradiso, stavo veramente da cani. Vivevo con una ragazza inglese e una sera, ricordo che lei accarezzava il gatto, mi son sentito preso da una morsa fredda. Mi sono aggrappato alla chitarra, ho cominciato a buttar giù le parole. Ho scritto tutta la notte. E m’è venuta la rabbia per guardarmi da fuori e dirmi: ma che stronzate vuoi fare”.

Nel 2022, per i suoi cinquant’anni, a Rolling Stone ha negato del tutto la lettura che aveva innescato lui.

“L’idea del testo di Destinazione paradiso nasce da Stairway to Heaven. All’epoca non conoscevo bene l’inglese, non capivo tutte le parole del pezzo dei Led Zeppelin ed è stato un bene perché ho fatto lavorare la fantasia. La mia è una canzone con una visione di liberazione, era la mia scala per il paradiso. La cosa del suicidio è stata ingigantita. Quindi no, non è dedicata al suicidio”.

L’ispirazione ai Led Zeppelin non è una ricostruzione tardiva: compare già in Rockstar (a metà), la biografia scritta nel 2014 dal suo ex assistente personale Massimiliano Longo, oggi direttore di All Music Italia, per Chinaski Edizioni.

Analisi del testo di Destinazione Paradiso

Il verso che regge tutto. Il mantra del brano è l’idea che un viaggio abbia senso soltanto se è senza ritorno. La frase funziona come dichiarazione di libertà assoluta e come descrizione di un gesto definitivo, e il testo non scioglie mai l’ambiguità: è il motivo per cui la discussione dura da trent’anni.

Il treno e la stazione. Grignani sceglie un mezzo che segue binari fissi e una destinazione con un nome. Non è una fuga generica: è un percorso stabilito, con un capolinea. La concretezza dell’immagine ferroviaria dentro un testo che parla di aldilà è ciò che ha spinto quasi tutti a leggerlo in un modo solo.

La strofa tagliata. Il brano era più lungo e una strofa fu eliminata per rientrare nei tempi del Festival. La versione integrale è uscita solo nel 1999, nella raccolta Il giorno perfetto. Chi cerca il senso del pezzo sta leggendo, dal 1995, un testo amputato.

Testo di Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani

Un viaggio a senso solo

Senza ritorno se non in volo

Senza fermate ne confini

Solo orizzonti, neanche troppo lontani

In questo girotondo d’anime

Chi si volta è perso e resta qua

Lo so per certo amico

Mi son voltato anch’io

E per raggiungerti ho dovuto correre

Ma più mi guardo in giro e vedo che

C’è un mondo che va avanti anche se

Se tu non ci sei più

Se tu non ci sei più

E dimmi perché

In questo girotondo d’anime non c’è

Un posto per scrollarsi via di dosso

Quello che c’è stato detto e

Quello che oramai si sa

E allora sai che c’è

C’è, che c’è

C’è che prendo un treno che va

A paradiso città

E vi saluto a tutti e salto su

Prendo il treno e non ci penso più

Un viaggio ha senso solo

Senza ritorno se non in volo

Senza fermate nè confini

Solo orizzonti neanche troppo lontani

Io mi prenderò il mio posto

E tu seduta lì al mio fianco

Mi dirai destinazione paradiso

Un viaggio a senso solo

Senza ritorno se non in volo

Senza fermate ne confini

Solo orizzonti, neanche troppo lontani

Io mi prenderò il mio posto

E tu seduta lì al mio fianco

Mi dirai destinazione paradiso

C’è, che c’è

C’è che prendo un treno che va

A paradiso città

Io mi prenderò il mio posto

E tu seduta lì al mio fianco

Mi dirai destinazione paradiso

Paradiso città

La strofa tagliata per il Festival

Non ti è mai successo di fermarti

per guardare indietro e vedere se

il mondo si è fermato lì con te

oppure ha girato lì all’angolo

per nascondersi

io lo faccio spesso e sai cos’è

è un fuoco che non scotta più perchè

non brucia più

non brucia più

Credits del brano ▸ Artista · Gianluca Grignani

· Gianluca Grignani ▸ Titolo · Destinazione Paradiso

· Destinazione Paradiso ▸ Autori (testo) · Gianluca Grignani

· Gianluca Grignani ▸ Compositori (musica) · Gianluca Grignani, Massimo Luca

· Gianluca Grignani, Massimo Luca ▸ Uscita · 22 febbraio 1995

· 22 febbraio 1995 ▸ Arrangiamento · Gianluca Grignani e Massimo Luca

· Gianluca Grignani e Massimo Luca ▸ Produzione · Massimo Luca e Vince Tempera

· Massimo Luca e Vince Tempera ▸ Etichetta · PolyGram / Mercury

· PolyGram / Mercury ▸ Videoclip · diretto da Ago Panini

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.