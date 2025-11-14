Gianluca Grignani celebra i 30 anni di “Destinazione Paradiso” con una nuova edizione speciale

Trent’anni dopo l’uscita di Destinazione Paradiso, uno degli album simbolo della musica italiana, Gianluca Grignani celebra il disco che ha segnato una generazione con una nuova edizione speciale disponibile dal 5 dicembre 2025. Un viaggio tra ricordi, musica ed emozioni che riporta alla luce la forza di un disco che ha dato voce a un’epoca.

Gianluca Grignani celebra i 30 anni di Destinazione Paradiso

Era il 1995 quando un giovane e ribelle Gianluca Grignani conquistava la scena musicale con l’album Destinazione Paradiso, destinato a diventare la colonna sonora dei sogni di milioni di persone. Oggi, a trent’anni di distanza, quell’energia torna in un’edizione celebrativa che comprende sei formati tra versione italiana e spagnola, arricchita da una copertina alternativa, materiali inediti e ricordi mai condivisi prima.

Il progetto è pensato come un regalo per chi ha vissuto quelle canzoni e per chi le scopre oggi per la prima volta. Tre formati di Destinazione Paradiso e tre di Destino Paraiso offriranno ai fan vinili, CD e una tiratura limitata con contenuti esclusivi, tra cui un 7” con la versione demo di Falco a metà, intitolata Libera le ali.

I formati disponibili

Vinile Standard Gatefold con poster esclusivo e booklet di otto pagine con foto inedite.

CD digipack con booklet di sedici pagine e materiali mai pubblicati.

Vinile Edizione Speciale Limitata, numerata e dedicata ai collezionisti, con poster autografato e 7” contenente la versione demo di Falco a metà e la relativa strumentale.

Chi acquisterà la versione speciale sullo store di Universal Music Italia potrà incontrare di persona Gianluca Grignani, in un’occasione unica di condivisione con il proprio pubblico. L’album sarà disponibile dal 5 dicembre in tutti i negozi e in preorder online.

Le parole di Gianluca Grignani

«Sono davvero felice di quello che abbiamo costruito per celebrare i 30 anni del mio primo album. Rimettere mano ai ricordi, riascoltare quelle emozioni, rivivere certi momenti insieme a voi… mi ha scosso e fatto sorridere, come quando ritrovi una vecchia foto. Tra le tante cose, ho voluto farvi un regalo speciale: la prima versione inedita di “Falco a metà”, che allora si chiamava “Libera le ali”. È come un frammento di me di trent’anni fa, puro e imperfetto, ma pieno di quella voglia di volare che non mi ha mai lasciato. Sono curioso di sapere cosa ne pensate, davvero. E già che parliamo di regali… per il mio compleanno ho deciso di farmene uno anch’io. Un dono che ho costruito pezzo dopo pezzo, con cura, dedizione e verità, come si fa con le cose che contano davvero. È un progetto che porto dentro da tempo, e ora finalmente è arrivato il momento di farlo vivere. Ad aprile uscirà il mio nuovo album: “Verde smeraldo… Residui di rock’n’roll” Un titolo che dice già tutto — un colore, un suono, una storia. Il resto, come sempre, lo farete voi.»

Un anniversario che guarda al futuro

Con questa doppia uscita – la riedizione di un capolavoro e l’annuncio del nuovo album Verde smeraldo… Residui di rock’n’roll – Gianluca Grignani rinnova il legame con la sua storia e con il pubblico che lo accompagna da tre decenni, continuando a scrivere il suo percorso tra memoria, autenticità e rock d’autore.