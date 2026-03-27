Gianluca Grignani annulla i concerti di maggio a Castelraimondo, Milano e Roma

Gianluca Grignani annulla i tre concerti in programma a maggio. A comunicarlo è lo stesso artista, che spiega di essere costretto a fermarsi per via di problemi fisici emersi negli ultimi giorni. I concerti annullati sono quelli del 23 maggio al Lanciano Forum di Castelraimondo (Macerata), del 25 maggio all’Alcatraz di Milano e del 27 maggio all’Atlantico di Roma.

Le tre date avevano registrato quasi il tutto esaurito e rappresentavano il primo passo di un ritorno dal vivo atteso da tempo, alimentato anche dalla recente partecipazione al Festival di Sanremo 2026.

LE PAROLE DI GRIGNANI sui concerti annullati

A spiegare la decisione è lo stesso artista, con una dichiarazione diretta ai fan:

“Ero davvero felice di tornare sul palco e di rivedere tutti voi, la mia gente. Mi avete fatto sentire tutto il vostro affetto dal giorno in cui abbiamo annunciato i concerti, che avevano registrato quasi il tutto esaurito a due mesi dall’inizio del tour e che rappresentavano solo l’inizio di un nuovo viaggio da fare insieme.

Poi, l’entusiasmo del pubblico che ho reincontrato per le strade di Sanremo e il tornare a cantare al Festival, ha fatto accrescere ancor di più la voglia di suonare dal vivo. Sono stato in studio per mesi per preparare i live e per finire l’album.

Negli ultimi giorni, però, sono sorti dei problemi fisici non gravi, ma sufficientemente importanti da richiedere la mia attenzione in maniera costante, per cui, purtroppo, ora devo fermarmi. Spero che possiate comprendere quanto sia difficile per me decidere di mettere in pausa la musica, da sempre al primo posto nella mia vita, ed essermi vicino anche adesso. Tornerò presto, ve lo prometto, canteremo e suoneremo ancora più forte!”

RIMBORSO BIGLIETTI

Da oggi, venerdì 27 marzo, e fino al 27 aprile 2026, sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti presso il canale di vendita utilizzato in fase di acquisto. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito tridentmusic.it.