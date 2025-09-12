Fuori in quattro lingue la versione di Laura Pausini del capolavoro di Gianluca Grignani, “La mia storia tra le dita”

Laura Pausini inaugura una nuova fase della sua carriera con La mia storia tra le dita, primo singolo estratto da Io canto 2. Il brano, disponibile dal 12 settembre per Warner Music, arriva in quattro versioni linguistiche: italiano, spagnolo, portoghese e – per la prima volta nella carriera della cantante – francese.
Un omaggio a Gianluca Grignani, autore e interprete originale del brano del 1994, che segue quello contenuto in Io canto del 2006 quando la Pausini reinterpretò Destinazione paradiso.
LAURA PAUSINI: LA MIA STORIA TRA LE DITA, IL NUOVO SINGOLO DA IO CANTO 2
A mezzanotte Laura ha presentato il brano con queste parole spiegando il suo legame speciale con questa canzone, che considera uno dei simboli degli anni ’90:
“Quando nel 1994 Gianluca Grignani scrisse questa canzone, mi innamorai immediatamente della sua scrittura e del suo modo di interpretarla. Nel 1995 la presentò anche in spagnolo creandone un successo.
Nel 2001 la grande Ana Carolina ne ha scritto e cantato una stupenda versione in portoghese. Sono emozionata nel farvi ascoltare la mia versione in queste 3 lingue e da oggi, per la prima volta, anche in francese.
Le grandi canzoni vanno ascoltate, cantate e fatte vivere sempre… ognuno a modo suo. Sono una persona molto viscerale, IO CANTO solo chi mi fa bollire il sangue e chi mi toglie il respiro, per questo sono qui ad omaggiare quella che per me è una canzone simbolo degli anni 90”.
Il singolo La mia storia tra le dita è accompagnato da un videoclip diretto da Gaetano Morbioli per Run Multimedia. La produzione è firmata da Paolo Carta, storico collaboratore e compagno della cantante.
IO CANTO 2: IL NUOVO CAPITOLO DEL PROGETTO di laura PAUSINI
Dopo il successo mondiale di Io canto nel 2006, disco che conquistò il diamante in Italia e diversi riconoscimenti internazionali, Laura Pausini ha deciso di dare vita a un secondo capitolo. L’idea, come lei stessa ha raccontato, è maturata durante il suo lungo tour mondiale del 2023/2024:
“Io canto 2, che questa volta esce anche in lingua spagnola con i brani che più amo di autori latini, rappresenta per me il riassunto della mia professione. Rendere omaggio alle canzoni del passato dei miei idoli è una delle forme di rispetto più grandi, mettendomi non in primo piano ma a servizio di quella canzone, con orgoglio”.
Un progetto che arriverà a distanza di vent’anni dal primo capitolo e che conferma ancora una volta la vocazione internazionale dell’artista di Solarolo, capace di dare nuova vita a grandi classici della musica d’autore.
In contemporanea Laura Pausini ha annunciato il suo tour mondiale che la terrà impegnata fino al 2027. Qui le date.
TESTO LA MIA STORIA TRA LE DITA – VERSIONE LAURA PAUSINI
Sai penso che
Non sia stato inutile
Stare insieme a te
Okay te ne vai
Decisione discutibile
Ma sì, lo so, lo sai
Almeno resta qui per questa sera
Ma no che non ci provo son sicura
Può darsi già mi senta troppo sola
Perché conosco quel sorriso
Di chi ha già deciso
Quel sorriso già una volta
Mi ha aperto il paradiso
Si dice che
Per ogni uomo
C’é un’altra come me
E al posto mio, quindi
Tu troverai qualcun’altra
Uguale, no non credo io
Ma questa volta abbassi gli occhi e dici
Noi resteremo sempre buoni amici
Ma quali buoni amici maledetti
Io un amico lo perdono
Mentre a te ti amo
Può sembrarti anche banale
Ma é un istinto naturale
E c’é una cosa che io non ti ho detto mai
I miei problemi senza te si chiaman guai
Ed é per questo che ti vedo fare il duro
In mezzo al mondo per sentirti più sicuro
E se davvero non vuoi dirmi che hai sbagliato
Ricorda a volte un uomo va anche perdonato
E invece tu, tu non mi lasci via d’uscita
E te ne vai con la mia storia fra le dita
Ora che fai
Cerchi una scusa
Se vuoi andare vai
Tanto di me
Non ti devi preoccupare
Me la saprò cavare
Stasera scriverò una canzone
Per soffocare dentro un’esplosione
Senza pensare troppo alle parole
Parlerò di quel sorriso
Di chi ha già deciso
Quel sorriso che una volta
Mi ha aperto il paradiso
E c’é una cosa che io non ti ho detto mai
I miei problemi senza te si chiaman guai
Ed é per questo che ti vedo fare il duro
In mezzo al mondo per sentirti più sicuro
E se davvero non vuoi dirmi che hai sbagliato
Ricorda a volte un uomo va anche perdonato
E invece tu, tu non mi lasci via d’uscita
E te ne vai con la mia storia fra le dita
Na, na na na
Na, na na na
Na, na na na
Na, na na na
