Fuori in quattro lingue la versione di Laura Pausini del capolavoro di Gianluca Grignani, “La mia storia tra le dita”

Laura Pausini inaugura una nuova fase della sua carriera con La mia storia tra le dita, primo singolo estratto da Io canto 2. Il brano, disponibile dal 12 settembre per Warner Music, arriva in quattro versioni linguistiche: italiano, spagnolo, portoghese e – per la prima volta nella carriera della cantante – francese.

Un omaggio a Gianluca Grignani, autore e interprete originale del brano del 1994, che segue quello contenuto in Io canto del 2006 quando la Pausini reinterpretò Destinazione paradiso.

LAURA PAUSINI: LA MIA STORIA TRA LE DITA, IL NUOVO SINGOLO DA IO CANTO 2

A mezzanotte Laura ha presentato il brano con queste parole spiegando il suo legame speciale con questa canzone, che considera uno dei simboli degli anni ’90:

“Quando nel 1994 Gianluca Grignani scrisse questa canzone, mi innamorai immediatamente della sua scrittura e del suo modo di interpretarla. Nel 1995 la presentò anche in spagnolo creandone un successo. Nel 2001 la grande Ana Carolina ne ha scritto e cantato una stupenda versione in portoghese. Sono emozionata nel farvi ascoltare la mia versione in queste 3 lingue e da oggi, per la prima volta, anche in francese. Le grandi canzoni vanno ascoltate, cantate e fatte vivere sempre… ognuno a modo suo. Sono una persona molto viscerale, IO CANTO solo chi mi fa bollire il sangue e chi mi toglie il respiro, per questo sono qui ad omaggiare quella che per me è una canzone simbolo degli anni 90”.

Il singolo La mia storia tra le dita è accompagnato da un videoclip diretto da Gaetano Morbioli per Run Multimedia. La produzione è firmata da Paolo Carta, storico collaboratore e compagno della cantante.

IO CANTO 2: IL NUOVO CAPITOLO DEL PROGETTO di laura PAUSINI

Dopo il successo mondiale di Io canto nel 2006, disco che conquistò il diamante in Italia e diversi riconoscimenti internazionali, Laura Pausini ha deciso di dare vita a un secondo capitolo. L’idea, come lei stessa ha raccontato, è maturata durante il suo lungo tour mondiale del 2023/2024:

“Io canto 2, che questa volta esce anche in lingua spagnola con i brani che più amo di autori latini, rappresenta per me il riassunto della mia professione. Rendere omaggio alle canzoni del passato dei miei idoli è una delle forme di rispetto più grandi, mettendomi non in primo piano ma a servizio di quella canzone, con orgoglio”.

Un progetto che arriverà a distanza di vent’anni dal primo capitolo e che conferma ancora una volta la vocazione internazionale dell’artista di Solarolo, capace di dare nuova vita a grandi classici della musica d’autore.

In contemporanea Laura Pausini ha annunciato il suo tour mondiale che la terrà impegnata fino al 2027. Qui le date.

TESTO LA MIA STORIA TRA LE DITA – VERSIONE LAURA PAUSINI

Sai penso che

Non sia stato inutile

Stare insieme a te

Okay te ne vai

Decisione discutibile

Ma sì, lo so, lo sai

Almeno resta qui per questa sera

Ma no che non ci provo son sicura

Può darsi già mi senta troppo sola

Perché conosco quel sorriso

Di chi ha già deciso

Quel sorriso già una volta

Mi ha aperto il paradiso

Si dice che

Per ogni uomo

C’é un’altra come me

E al posto mio, quindi

Tu troverai qualcun’altra

Uguale, no non credo io

Ma questa volta abbassi gli occhi e dici

Noi resteremo sempre buoni amici

Ma quali buoni amici maledetti

Io un amico lo perdono

Mentre a te ti amo

Può sembrarti anche banale

Ma é un istinto naturale

E c’é una cosa che io non ti ho detto mai

I miei problemi senza te si chiaman guai

Ed é per questo che ti vedo fare il duro

In mezzo al mondo per sentirti più sicuro

E se davvero non vuoi dirmi che hai sbagliato

Ricorda a volte un uomo va anche perdonato

E invece tu, tu non mi lasci via d’uscita

E te ne vai con la mia storia fra le dita

Ora che fai

Cerchi una scusa

Se vuoi andare vai

Tanto di me

Non ti devi preoccupare

Me la saprò cavare

Stasera scriverò una canzone

Per soffocare dentro un’esplosione

Senza pensare troppo alle parole

Parlerò di quel sorriso

Di chi ha già deciso

Quel sorriso che una volta

Mi ha aperto il paradiso

E c’é una cosa che io non ti ho detto mai

I miei problemi senza te si chiaman guai

Ed é per questo che ti vedo fare il duro

In mezzo al mondo per sentirti più sicuro

E se davvero non vuoi dirmi che hai sbagliato

Ricorda a volte un uomo va anche perdonato

E invece tu, tu non mi lasci via d’uscita

E te ne vai con la mia storia fra le dita

Na, na na na

Na, na na na

Na, na na na

Na, na na na