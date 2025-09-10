Laura Pausini è pronta: annunciato con un video in cinque lingue, Io Canto World Tour, il suo dodicesimo tour mondiale

Laura Pausini annuncia a sorpresa nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2025 Io Canto World Tour.

La cantautrice ha scelto ancora una volta la musica come lingua universale. Con cinque video, registrati in italiano, spagnolo, portoghese, inglese e francese, la cantante ha annunciato l’arrivo del suo nuovo tour mondiale, il 12 esimo della sua carriera.

Un annuncio che arriva a poche ore dall’uscita del primo singolo estratto dal nuovo album, previsto per venerdì 12 settembre, e che segnerà l’inizio di due anni ininterrotti di musica, come anticipato dalla stessa Pausini durante l’apertura del suo museo a Solarolo.

LAURA PAUSINI: dal NUOVO SINGOLO IN QUATTRO LINGUE al disco

Il 12 settembre Laura pubblicherà una sua personale versione de La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, brano iconico del 1994.

La canzone uscirà in quattro lingue: italiano, spagnolo, portoghese e, per la prima volta, in francese. Una scelta che ribadisce la volontà della cantante di abbracciare un pubblico sempre più globale, rafforzando il legame con i fan di tutto il mondo.

Un inizio che lascia già presagire un secondo capitolo di Io canto, atteso per il 2026 a vent’anni dal disco originale.

Il primo Io canto, uscito nel 2006, fu un trionfo. In Italia raggiunse il disco di diamante con oltre 650.000 copie vendute, a cui si aggiunsero il disco d’oro in Francia, Messico e Spagna, e il platino in Svizzera.

Con l’introduzione delle certificazioni FIMI, dal 2009 in poi, il disco ha conquistato anche un ulteriore disco d’oro per altre 30.000 copie vendute.

Un progetto che ha fatto conoscere e riscoprire grandi brani italiani firmati da Riccardo Cocciante, Lucio Battisti, Zucchero, Biagio Antonacci, Renato Zero, Tiziano Ferro e tanti altri.

Probabile che nuove classici di grandi artisti italiani conosceranno quindi una nuova vita grazie al seguito di questo disco. Del resto è in arrivo…

IO CANTO WORLD TOUR: L’ANNUNCIO DI LAURA PAUSINI

Con parole che sono già manifesto, Laura ha presentato il tour mondiale con una dichiarazione intensa:

“Il palco la mia terra, la mia fortezza.

L’asta il prolungamento dei miei muscoli e del mio canto.

Il microfono la mia sfida e il mio megafono.

La voce è l’armatura, l’istinto e la forza.

E questa volta ci sentiranno tutti”.

“E questa volta ci sentiranno tutti” è lo slogan scelto per accompagnare il tour, che potrebbe davvero portare l’artista italiana anche nei pochi paesi in cui non si è ancora esibita dal vivo.

Le date di quello che sarà il 12esimo tour mondiale di Laura Pausini in 32 anni di carriera non sono ancora state annunciate.

IL SUCCESSO DEI TOUR DI LAURA PAUSINI

Dal primo tour internazionale del 1997 fino all’ultimo del 2023/2024, i numeri parlano chiaro. Solo nella prima parte dell’ultimo tour, prodotto da Friends & Partners, Laura ha registrato oltre 450.000 spettatori e un incremento del 25% dei paganti rispetto alle precedenti tournée, con ben 57 date sold out che sono poi diventate 78 tra Europa, America Latina e Nord America.

Un successo che conferma ancora una volta la Pausini come regina indiscussa della musica italiana nel mondo: unica donna ad aver realizzato un sold out a San Siro con 70.000 spettatori e la più ascoltata su Spotify tra le artiste italiane.