Laura Pausini festeggia i 30 anni del fan club e promette: “Da oggi partono 2 anni di musica”

Laura Pausini incontra i suoi fan annunciando due anni di musica ininterrotta e torna a dare spazio agli artisti emergenti invitando a duettare con lei sorpresa Ave Rico, artista virale su TikTok con le sue cover pop punk, compreso un brano della stessa Laura.

Laura Pausini ha festeggiato sabato 6 settembre i 30 anni del suo fan club ufficiale con il tradizionale raduno annuale, quest’anno al PalaCattani di Faenza. Un appuntamento che per i fan è molto più di un incontro: è la conferma di un legame speciale che da tre decenni unisce l’artista romagnola al suo pubblico e che ogni anno vede arrivare persone da tutto il mondo, Sud America compresa.

Prima dell’evento Laura Pausini ha promesso con un post social che da questo momento partiranno due anni intensi di musica: “Da oggi inizieranno mesi e mesi di una nuova vita insieme, ancora una volta con la musica. Tanti mesi ci aspettano”. Promessa che ha poi ribadito ai suoi fan durante il PauParty 2025.

La sorpresa: Laura Pausini duetta con Ave Rico

Tra i momenti più inattesi della giornata c’è stato il duetto con Ave Rico e la sua band, diventati popolari su TikTok per le loro cover in chiave pop punk di grandi classici italiani, internazionali ma anche canzoni molto recenti.

Davanti a migliaia di iscritti al fan club, Laura ha cantato con loro Il mio sbaglio più grande, brano pubblicato nel 2000 e lanciato come singolo dall’album Tra te e il mare nel 2001, una canzone da lei scritta insieme a Cheope e Beppe Dati.

Un duetto che ha un significato speciale: quando a fine 2024 Ave Rico pubblicò su TikTok la sua versione rock del pezzo, Laura non solo lo ricondivise, ma commentò con parole sorprendenti: “Ma sai che mi piace quasi più della mia?”. Non è un caso per chi conosce la cantante, che proprio lui sia stato scelto come ospite unico dei PauParty 2025, celebrando dal vivo una connessione nata sui social.

Un gesto che riconferma l’attenzione della cantante per gli emergenti del panorama musicale italiano dopo che, lo scorso anno, scelse 8 cantautori pop per aprire il suo tour nei Palasport.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ave Rico (@ave.rico)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ave Rico (@ave.rico)

Chi è Ave Rico

Ave Rico, nome d’arte di Riccardo Celi, è un cantautore torinese classe 2000 che unisce pop cantautorale e sonorità pop punk. Dopo esperienze in band metalcore, nel 2020 ha dato vita al suo progetto solista, portato avanti con il produttore Francesco Priolo.

Le sue cover e i suoi video quotidiani hanno conquistato decine di migliaia di follower su TikTok e attirato l’attenzione di artisti internazionali come Jared Leto, Anggun e Crash Adam e, tra gli italiani, Laura Pausini.

L’8 luglio scorso Ave Rico ha pubblicato l’album C’era una volta vol.2… e, ad agosto, il singolo Fatto di plastica.

Il futuro di laura pausini: due anni di nuova musica

Come dicevamo Laura Pausini ha confermato ai suoi fan che nei prossimi mesi arriveranno grandi novità, a partire dal nuovo singolo La mia storia tra le dita, in uscita venerdì 12 settembre per Warner Music:

“Da oggi inizieranno mesi e mesi di una nuova vita insieme ancora una volta con la musica. Tanti mesi ci aspettano. Come avete sentito in anteprima il mio singolo nuovo, che è stato scritto nel 1994 da Gianluca Grignani, lo canterò in diverse lingue con cui ho deciso di omaggiarlo, di omaggiare la musica italiana“

Il brano sarà lanciato in italiano, spagnolo, portoghese e, per la prima volta, in francese.

Sui social la cantante è stata chiara su quello che è da sempre e rimane, il suo pensiero: “Sono grata alla vita e alle persone che mi permettono di sentirmi così felice e piena di passione. Non lasciamoci mai”.