Settembre internazionale per Laura Pausini tra IFPI e la sorpresa della versione francese di “La mia storia tra le dita”

Per Laura Pausini settembre sarà un mese di grandi novità: il lancio di La mia storia tra le ditain italiano, spagnolo, portoghese (e non solo), primo singolo del nuovo progetto discografico, l’incontro con gli iscritti al suofan club e l’inaugurazione del museoa lei dedicato.

A tutto questo si aggiunge il ruolo di testimonial italiana nella campagna internazionale di IFPI contro l’uso improprio dell’intelligenza artificiale nella musica.

Un ritorno che intreccia musica, memoria e impegno civile, confermando ancora una volta la statura globale di un’artista capace di parlare a pubblici diversi senza mai perdere le proprie radici.

Il nuovo singolo: Laura Pausini canta “La mia storia tra le dita”

Tra dieci giorni Laura Pausini pubblicherà il primo singolo del suo nuovo progetto discografico. La canzone scelta è una cover di La mia storia tra le dita, brano iconico scritto e portato al successo da Gianluca Grignani nel 1994 e recentemente rilanciato dallo stesso autore insieme a Matteo Bocelli.

Come già noto, la popolarità mondiale della cantante porterà il brano a essere pubblicato in più lingue: oltre all’italiano, usciranno infatti le versioni in spagnolo Mi historia entre tus dedos (pubblicata originariamente da Grignani nel 1995) e in portoghese Quem de nós dois (interpretata da Ana Carolina, cantautrice brasiliana, nel 2001).

A sorpresa, per la prima volta, la canzone sarà proposta anche in francese, come rivelano le storie Instagram della cantante dove, su un leggio in sala di registrazione, è presente un foglio con il testo di “Mon historia entre les doigts”, titolo in francese del brano.

Una scelta che conferma la dimensione internazionale di Laura Pausini, da anni capace di cantare e comunicare in più lingue – italiano, spagnolo, portoghese, francese e inglese – mantenendo intatta la sua identità artistica. L’uscita è prevista per il 12 settembre per Warner Music.

Il museo: la casa diventa un luogo da visitare

Un’altra grande novità di settembre riguarda l’inaugurazione del primo museo mai dedicato a un’artista vivente. La casa natale della cantante, già sede del fan club ufficiale Laura4u e punto di riferimento per i fan di tutto il mondo, si trasforma ufficialmente in museo.

A spiegare la decisione è stata la stessa Laura Pausini sui social:

“Quando mi hanno proposto di far diventare museo la nostra casa del fan club la mia prima battuta è stata: ‘Un museo? Ma non sono ancora morta!’ Però mi è stato fatto notare che sarebbe stato bello aprirlo anche ora, e godermelo insieme a voi. L’inaugurazione sarà il 7 settembre, l’apertura al pubblico il 13. Vi aspetto nella mia Romagna: il percorso racconta la mia storia, dall’infanzia ai giorni nostri. Spero vi piacerà!”

Per questo motivo l’edificio è stato completamente ripensato creando un vero percorso dalla cameretta della cantante fino ai momenti più importanti della sua carriera. Il museo sarà visitabile gratuitamente per gli iscritti al fan club e a pagamento per il pubblico a partire dal 13 settembre.

L’impegno di laura pausini con IFPI contro l’uso improprio dell’AI

Oltre alla musica e al museo, Laura Pausini è anche volto internazionale della nuova campagna dell’IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), che tutela i diritti di artisti e industria musicale nel mondo.

Nel video ufficiale la cantante afferma:

“Ciao, sono Laura Pausini dall’Italia. Gli sviluppi tecnologici possono portare progresso, ma l’intelligenza artificiale generativa non può sostituire la creatività umana né rubare la musica. Gli artisti devono avere il controllo delle proprie opere e sapere se la loro musica è stata usata per addestrare modelli di intelligenza artificiale. Invito la Commissione Europea a restare fedele alla legge e alla cultura. Stay true to the act. Stay true to the culture.”

La campagna ha come slogan tre parole chiave: “trasparenza, consenso, remunerazione” ed è supportata da artisti di ogni parte del mondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IFPI (@ifpi_org)

Con il nuovo singolo in arrivo, il museo e l’impegno per i diritti degli artisti, settembre segna un momento cruciale nella carriera e nella vita di Laura Pausini, ancora una volta capace di muoversi tra musica, memoria e impegno civile. Il tutto in attesa del 2026 e dell’arrivo del nuovo, attesissimo, disco.