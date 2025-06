Apre il “Laura Pausini Museum”, il il primo museo dedicato ad un’artista italiana

LAURA PAUSINI ha annunciato l’apertura del LAURA PAUSINI MUSEUM, il primo museo in Italia dedicato a un’artista donna italiana. Per a cantante di Solarolo, reduce della pubblicazione del brano Turista, non è l’unico evento in programma in attesa del nuovo disco. Annunciata infatti anche la messa in onda del Docu-concerto e quella del Raduno del Fan Club ufficiale, il Laura 4U, che quest’anno festeggia 30 anni di attività essendo nato a settembre del 1995.

Un museo unico nel suo genere

La sede scelta per il Laura Pausini Museum ha un valore altamente simbolico: si tratta della casa dove la cantante ha vissuto fin da bambina e che, successivamente, ha ospitato il suo Fan Club ufficiale. Il museo offrirà ai visitatori un viaggio tra premi internazionali, abiti iconici e ricordi personali, mostrando anche lati meno conosciuti della carriera di una delle voci italiane più amate al mondo.

La mostra permanente aprirà le porte al pubblico a partire dal 7 settembre 2025, proprio nel cuore di Solarolo (provincia di Ravenna), il paese natale dell’artista. Queste le parole della Pausini postate sui social:

“Finalmente dopo tanto lavoro e tanti disagi dovuti dall’alluvione in Romagna siamo pronti per inaugurare il nostro museo!! L’appuntamento per il taglio del nastro è domenica 7 Settembre alle ore 16.00 in Via F. Santi, 14 Solarolo (RA) – Italia: la casa dove sono cresciuta con la mia famiglia e dove ora sono esposti tutti i nostri premi, memorabilia e gli abiti più rappresentativi della nostra carriera. ❤️ P. s. Tutte le info su modalità di visite future e da quando sarà possibile iniziare a prenotare, le troverete prestissimo sul sito ufficiale del fan club: llaura4u.com“

Il Fan Club compie 30 anni: arriva il Pau Party 2025

Il museo aprirà simbolicamente il giorno successivo al Pau Party 2025, l’evento esclusivo riservato agli iscritti del Laura4U.com, che festeggeranno i 30 anni di attività del Fan Club. L’appuntamento è per sabato 6 settembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00 al Palacattani di Faenza, sempre in provincia di Ravenna.

Queste le parole con cui la cantante ha annunciato l’evento:

“SORPRESA! 💥 #PauParty2025: la nostra festa del FanClub per i soli soci iscritti al laura4U si terrà sabato 6 settembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00 al PALACATTANI di FAENZA (Italy). Festeggeremo insieme l’anniversario dei 30 anni del nostro FanClub”

Il docu-concerto “Laura 30 World Tour” in prima serata su Canale 5

Tra le novità legate ai festeggiamenti, anche la messa in onda televisiva del Docu-Concerto Laura 30 World Tour, già disponibile su Mediaset Infinity. Lo speciale, articolato in tre episodi – passato, presente e futuro – racconta con backstage, interviste e immagini live le tappe più significative della tournée mondiale di Laura Pausini.

Lo show sarà trasmesso in prima serata su Canale 5 il 14 giugno.