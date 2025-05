A grande richiesta Laura Pausini pubblica il videoclip della cover di “Turista”, girato a Miami

Dopo aver pubblicato a sorpresa la cover di TURiSTA di Bad Bunny su Spotify lo scorso 28 aprile, Laura Pausini segue la stessa modalità “a schiaffo” per la pubblicazione del videoclip dedicato.

Le immagini del videoclip, diretto da Paolo Carta, sono state girate a Miami nelle scorse settimane, seguendo la massiccia scia di richieste del suo pubblico che chiedeva a gran voce un video. Laura Pausini ha pubblicato il videoclip di TURiSTA su YouTube, accompagnato da un breve sneak sulla sua pagina Instagram.

Dopo la pubblicazione della cover, la cantautrice ha ricevuti i complimenti dallo stesso Bad Bunny, che l’ha ringraziata anche sui social.

Ricordiamo che tra Laura Pausini e l’artista portoricano c’è un rapporto di amicizia e stima reciproca che va avanti da anni, da ben prima che quest’ultimo esplodesse in tutto il mondo.

Queste le parole che avevano accompagnato l’uscita del brano, semplici ma importanti:

«Come disse una volta Woody Guthrie: ‘Una bella canzone può fare solo bene’. Ho ascoltata TURiSTA e me ne sono innamorata all’istante… così l’ho cantata ed eccola qua. Ci sono canzoni che non devono far parte di un nuovo disco o essere lanciate come singolo. Quando una canzone ti tocca il cuore, è bella in qualunque stile e in qualunque momento. Bravo Bad Bunny».