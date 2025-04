Laura Pausini infrange le regole e pubblica a sorpresa “Turista” di Bad Bunny, un brano che profuma di estate e malinconia

Laura Pausini Turista testo e significato del nuovo singolo, reinterpretazione di un brano di Bad Bunny, lanciato a sorpresa dalla cantante italiana più amata e premiata al mondo, allo scoccare della mezzanotte del 28 aprile 2025.

Nessuno se lo aspettava, anche se qualche segnale c’era. Nei giorni scorsi, infatti, sul profilo Instagram di Laura Pausini sono iniziate ad apparire delle immagini completamente bianche. Non solo: la Pausini ha lanciato un indizio ancora più grande quando ha pubblicato un TikTok che la vedeva proprio ascoltare questo brano, video che è stato ricondiviso dallo stesso Bad Bunny.

Un’uscita a sorpresa, inaspettata, quasi a voler dire: ho scoperto questa bellissima canzone e ho voglia di condividerla con voi. Un omaggio alla musica latina, che da sempre fa parte della vita della Pausini che, ricordiamo, è stata eletta di recente da Billboard USA tra le dieci cantanti più importanti di sempre per la cultura latina (al nono posto).

Il rapporto tra Laura Pausini e Bad Bunny, un rapporto di amicizia e stima reciproca, va avanti infatti da molti anni, da ben prima che il cantautore, rapper e produttore portoricano esplodesse in tutto il mondo con un successo travolgente.

LAURA PAUSINI: lancia il nuovo singolo TURISTA

Turista è una delle canzoni contenute nell’ultimo disco dell’artista, Debí tirar más fotos, progetto lanciato a gennaio del 2025 e che in Italia ha già ottenuto il disco di platino. Il pezzo è sicuramente uno dei più intensi dell’intero album di Bad Bunny e mette in luce il lato più sensibile della scrittura del cantautore.

In questa versione cantata da Laura Pausini, l’anima latina e malinconica della canzone resta intatta e, anzi, assume nuove sfumature grazie al timbro inconfondibile di Laura, candidandosi a diventare, in un’estate che sarà carica di brani up tempo, la ballad dell’estate 2025.

Nell’annunciare la pubblicazione di Turista, Laura Pausini ha scritto sui social queste parole:

«Come disse Woody Guthrie: Una bella canzone può fare solo del bene.

Ho ascoltato Turista, me ne sono innamorata, l’ho cantata ed eccola qui.

Alcune canzoni ti piacciono così tanto che non hanno bisogno di essere legate a un nuovo disco o a un nuovo singolo.

Una bella canzone é bella in ogni stile.

Grazie Bad Bunny»

Laura Pausini canta Turista: testo e significato del brano

La canzone racconta di un amore vissuto come una parentesi felice da parte dell’altro, che ha visto solo il lato migliore del protagonista senza accorgersi del suo dolore nascosto. Non c’è rancore, solo la consapevolezza che alcune ferite esistono da sempre e che non tutti sono destinati a curarle.

Il brano è stato scritto e composto da Marco Daniel Borrero, Benito Antonio Martinez Ocasio, Scott H Dittrich, Jonathan Asperil, Roberto Jose Jr Rosado Torres e in questa versione è stato prodotto da Laura Pausini e Paolo Carta.

Ecco a seguire la copertina del singolo Turista di Laura Pausini.

A seguire trovate testo e traduzione del brano.

Testo di Turista

En mi vida fuistes turista

Tú solo vistes lo mejor de mí

Y no lo que yo sufría

Te fuiste sin saber el porqué

El porqué de mis herida’

Y no te tocaba a ti curarla’

Vinistes a pasarla bien

Y la pasamos bien

Una foto bonita

Un atardecer hermoso

Una bailaíta

Tu cadenita de oro

Estuvimos tan cerquita

Mirándono a los ojo’

Dime si vistes la pena

De mi corazón roto

Que lleva así, lleva así mucho tiempo

Ya lleva así, lleva así muchos año’

Escondiéndome los sentimiento’

Tengo miedo que me hagan más daño

Y lleva así, lleva así mucho tiempo

Ya lleva así, lleva así muchos año’, ey

Ya no sé, mi amor

Lo que la vida tendrá

Pa ti y pa mí

Si se da, pues se da

Y si no, pues también

Vamos a disfrutar que

La noche se puso bonita

Pero no tanto como tú

Jamás y nunca como tú, uh-uh

En mi vida fuistes turista

Tú solo vistes lo mejor de mí

Y no lo que yo sufría

Te fuiste sin saber el porqué

El porqué de mis herida’

Y no te tocaba a ti curarla’

Vinistes a pasarla bien

Y la pasamos bien

Traduzione italiana di Turista

Nella mia vita sei stata una turista

Hai visto solo il meglio di me e non di come stessi soffrendo

Te ne sei andata senza sapere il motivo delle mie ferite

E non era tuo compito curarle, sei venuta per divertirti

E ci siamo divertiti

Una foto bellissima, un tramonto mozzafiato

Un piccolo balletto, la tua catena d’oro

Eravamo così vicini, guardandoci negli occhi

Dimmi se hai visto la tristezza del mio cuore rotto

Che è così da tanto tempo

Che è così da tanti anni

Sto nascondendo i miei sentimenti

Ho paura che mi facciano ancora più male

È così da tanto tempo

È così da tanti anni

Non so, amore mio, cosa ci riserverà la vita

Per te e per me

Se succede, succede

Se non succede, va bene comunque

Godiamoci il momento

La notte è diventata magnifica, ma non quanto te

Mai come te

Nella mia vita sei stata una turista

Hai visto solo il meglio di me e non di come stessi soffrendo

Te ne sei andata senza sapere il motivo delle mie ferite

E non era tuo compito curarle, sei venuta per divertirti

E ci siamo divertiti

Il brano, fuori dal 28 aprile 2025, esce per Warner Music, casa discografica a cui la cantante è legata sin dai suoi esordi.