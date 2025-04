Laura Pausini scelta da Billboard USA tra le 10 migliori artiste latin pop mondiali di sempre

Laura Pausini nella Top 10 della classifica popstar latin di Billboard USA.

Non c’è anno in cui Laura Pausini, anche quando è ferma al lavoro su nuovi progetti, non metta a segno risultati mai raggiunti prima da un artista italiano. La cantante è infatti stata inserita da Billboard USA nella Top 10 delle migliori artiste latin pop di sempre.

Laura è l’unica cantante italiana nella classifica, una presenza che non sorprende chi segue da anni il percorso internazionale dell’artista, che ha collezionato cinque Latin Grammy, un Grammy Award e un Golden Globe, oltre a essere stata nominata agli Oscar per la canzone Io sì (Seen).

La classifica di Billboard: Shakira, Estefan e poi… Laura pausini

Nella classifica pubblicata dal celebre magazine americano (la trovate qui) spiccano nomi di peso come Shakira e Gloria Estefan. Eppure, proprio davanti a molte di loro, artiste del calibro di Mercedes Sosa, Rosalía, Christina Aguilera e Jennifer Lopez, troviamo Laura Pausini, unica artista non ispanofona nella Top 10. Per la precisione alla posizione numero #9.

Laura Pausini classifica popstar latin: la motivazione ufficiale

Nel motivare la sua scelta, Billboard scrive:

“Nel creare la lista delle migliori artiste pop latine di tutti i tempi, abbiamo preso in considerazione artiste che, prima di tutto, hanno costruito un catalogo che ha resistito alla prova del tempo. Ci sono diverse nuove artiste che pensiamo abbiano un futuro brillante davanti a loro, ma che non sono riuscite a entrare in questa lista solo per il merito di uno o due album. Altre sono grandi artiste, ma la loro produzione ancora limitata – diciamo, tre album o meno – le ha automaticamente spostate più in basso nella lista“.

E sulla Pausini:

“Laura Pausini ha iniziato la sua carriera musicale a 19 anni e, da allora, ha venduto oltre 70 milioni di dischi in tutto il mondo, realizzato nove tournée mondiali e piazzato tre brani nella Top 10 della Hot Latin Songs di Billboard: Las Cosas Que Vives, Víveme e Como Si No Nos Hubiéramos Amado, tutte versioni in spagnolo di canzoni inizialmente pubblicate in italiano. “Forse non nel sangue, ma nell’anima, nelle idee, negli ideali […] mi sento latina”, ha detto a Billboard. Nel 2023 è stata la prima artista nata al di fuori dell’America Latina o della Spagna a ricevere il premio Persona dell’Anno dalla Latin Recording Academy. Ha anche vinto un Golden Globe insieme a Diane Warren per Io sì (Seen) dal film La vita davanti a sé, brano candidato anche all’Oscar. L’anno scorso ha raggiunto per la prima volta la Hot 100 con una nuova versione di Se fue, insieme a Rauw Alejandro“.

Un orgoglio tutto italiano

Essere l’unica artista italiana a entrare nella Top 10 delle migliori popstar latin di tutti i tempi secondo Billboard è molto più di un semplice riconoscimento: è la conferma di una carriera costruita con coerenza, passione e rispetto per la musica e le culture che ha saputo abbracciare. Una notizia che rende orgogliosa Warner Music, la sua casa discografica, ma anche tutto il comparto musicale e il pubblico italiano.

Laura Pausini rappresenta un’eccellenza che continua a portare in alto il nome dell’Italia nel mondo, un risultato che parla da solo e che merita di essere celebrato. Un successo che