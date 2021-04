Laura Pausini interpreterà con Diane Warren “Io sì (Seen)” alla Notte degli Oscar. Ecco come guardare la serata in tv

Laura Pausini Oscar. Ormai ci siamo quasi… il 25 aprile andrà in scena la 93esima Notte degli Oscar, cerimonia che, quest’anno, ha un motivo in più per essere vista da noi italiani. Il brano Io sì (Seen) scritto da Diane Warren, Laura Pausini e Niccolò Agliardi e interpretato da Laura Pausini è nella cinquina delle canzoni candidate nella categoria Best Song / Miglior canzone. Il brano è contenuto nel film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren ed è disponibile su Netflix.

Non era mai successo fino ad oggi che un brano cantato completamente in Italiano riuscisse ad entrare nelle nomination agli Oscar. E così la Pausini, che ha già conquistato il Golden Globe qualche settimana fa (vedi qui), mette a segno un altro traguardo nella sua lunga carriera.

LAURA PAUSINI OSCAR LIVE, perfomance e in tv

Quest’anno nella Notte degli Oscar tutti gli artisti in nomination nella categoria Miglior canzone avranno la possibilità di eseguire il proprio brano dal vivo.

E così Celeste, HER, Leslie Odom, Jr., Laura Pausini, Daniel Pemberton, Molly Sandén e Diane Warren eseguiranno le cinque canzoni originali nominate nella loro interezza negli Oscars: Into the Spotlight, lo spettacolo che introdurrà la 93esima Notte degli Oscar.

Ad annunciarlo i produttori Jesse Collins, Stacey Sher e Steven Soderbergh. Una delle performance sarà registrata a Húsavík, in Islanda, le altre quattro alla Dolby Family Terrace dell’Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles.

“Abbiamo ideato alcune serie azioni prima e dopo lo show per migliorare il nostro evento principale. Il nostro suggerimento è sintonizzarti per tutta la serata, altrimenti ti perderai qualcosa di veramente inaspettato e divertente.“

Presentato dagli attori Ariana DeBose e Lil Rel Howery , Oscar: Into the Spotlight in 90 minuti metterà in risalto il viaggio dei nominati verso la notte più importante di Hollywood. Oscars: Into the Spotlight andrà in onda in America domenica 25 aprile alle 18:30, in Italia alle 00:30 del 26 aprile.

La 93a edizione degli Oscar prenderà poi il via domenica 25 aprile 2021 dalle 20:00 e, per l’Italia, dalle 2 di notte del 26 aprile. La Notte degli Oscar 2021 sarà trasmessa su Sky Cinema Oscar (Canale 303). Ad accompagnare gli spettatori sarà Francesco Castelnuovo che dalle 00:15, dagli studi Sky, commenterà i momenti salienti del red carpet e della Cerimonia insieme al “Cinemaniaco” Gianni Canova, alla giornalista di Sky TG24 Denise Negri e altri ospiti.

Questa la dichiarazione rilasciata da Laura Pausini a La Repubblica dopo aver scoperto che sarebbe stata presente alla cerimonia:

“Da quando ho vinto Sanremo 28 anni fa mi chiedo perché, perché sta succedendo tutto a me? Da quel giorno all’Ariston ho deciso di non accontentarmi, di fare sempre di più e meglio. Come un’atleta. Vincere il Golden Globe e adesso questa nomination all’Oscar sono situazioni talmente grandi che non riesco neppure bene a metterle a fuoco“