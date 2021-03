Laura Pausini inarrestabile... dopo il Golden Globe arriva la nomination agli Oscar 2021

Laura Pausini Oscar 2021. Sono passati poco più di dieci giorni da quando Io si (Seen) ha permesso a Diane Warren (compositrice), Laura Pausini (co-autrice del testo e interprete) e Niccolò Agliardi (co-autore del testo) di vincere il prestigioso Golden Globe.

Ed oggi, 15 marzo, arriva la notizia delle notizie. Il brano è candidato nella categoria Best song alla Notte degli Oscar 2021. Il primo brano cantato in italiano a raggiungere questo prestigioso traguardo.

LAURA PAUSINI OScar 2021

“Da Agosto 2020 ad oggi sono entrata a far parte di una grande famiglia che non mi ha solo chiesto di essere la voce della canzone principale, ma ha creato un gruppo di persone che si sono dedicate con passione e dedizione nella creazione artistica di questo film. Tutti ci siamo messi a disposizione del messaggio che vogliamo portare dall’Italia nel resto del mondo. Voglio ringraziare Sophia, Edoardo, Diane, Niccoló, Bonnie e tutto il team di ‘La vita davanti a sé’ perché ho scoperto un nuovo modo di scrivere e di essere diretta nell’interpretazione del canto che normalmente faccio per mia scelta in completa solitudine. Ringrazio anche Palomar e Netflix che mi hanno accompagnata in questo sogno. Questa nuova nomination, stavolta è più travolgente che mai a livello emotivo, perché è molto importante anche per il nostro paese e per la cultura italiana – ha dichiarato Laura Pausini- La canzone e il film sono dedicati alle persone che si sentono perse, abbandonate, senza protezione. Stato d’animo che conosco e che oggi più che mai vive in molte persone a causa della pandemia. Ma la speranza è l’insegnamento che questa canzone e questo film si sono proposti di dare come tema principale. Anche per questo, in maniera particolare, ringrazio l’Academy“

Oltre al Golden Globe Award, ottenuto proprio nella categoria Best original song, Io sì (Seen) ha conquistato anche l’Hollywood Music in Media Awards, e il Satellite Award, importanti riconoscimenti che si aggiungono al fenomenale palmares dell’artista italiana più riconosciuta e stimata al mondo, già vincitrice di un Grammy Award (2006) e di quattro Latin Grammy Awards (2005, 2007, 2009, 2018).

Queste le parole della cantante postate sui social dopo la notizia:

“Ancora non ci credo. Poter far parte di un progetto così speciale come ‘The Life Ahead’ con Edoardo Ponti e Sophia Loren è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi. E ora sapere che sono nominata agli Oscar va oltre qualunque desiderio o aspettativa potessi sognare. Voglio ringraziare l’Academy per aver accolto Io sì (Seen) e il messaggio che porta con sé. Congratulazioni a Diane Warren, è stata un’esperienza incredibile lavorare insieme.

Grazie a Bonnie Greenberg e Niccolo Agliardi.

Grazie a Palomar Production e Netflix . Una canzone in italiano nominata agli Oscar!!!! Sono così onorata di rappresentare l’Italia in una delle cerimonie più importanti dell’industria dell’intrattenimento mondiale.“

Dopo qualche ora la Pausini ha postato una foto che la ritrae visibilmente commossa con in mano la foto della sua nonna, figura per lei molto importante a cui ha dedicato il brano Invece no (oltre al suo primo concerto a San Siro) dando a lei il merito di tutto questo.

La cantante ha poi dedicato al padre questo traguardo…

“Dedico questa nomination a mio babbo che da quando ero bambina mi ha detto che i miei sogni erano troppo piccoli e mi ha accompagnata da sempre in questo cammino gigante che si meriterebbe lui più di me. Grazie Babbo, tu sei davvero il mio Oscar“

Niccolò Agliardi ha invece scritto:

“Non lo so come si fa a crederci. Sono strafatto di sorpresa e felicità” e, dopo qualche ora, ha mostrato l’arrivo del Golden Globe vinto grazie a Io si (Seen).

