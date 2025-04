Laura Pausini parla di Warner Music: “Non ho mai lasciato questa famiglia. Con il nuovo disco capiremo se…”

Nella giornata del 15 aprile Laura Pausini, la cantante italiana più nota e amata nel mondo, ha pubblicato un post lungo, sentito e profondamente personale, in cui ha raccontato il suo legame trentennale, tra alti e bassi, con Warner Music Italy, la casa discografica con cui ha firmato fin dagli esordi, avvenuti nel 1993.

Una riflessione in cui l’artista svela anche che nel corso degli anni ci sono state “proposte e tentazioni” per cambiare etichetta. Del resto, non si stenta a credere che un’artista di tale caratura, vincitrice di numerosi premi in tutto il mondo e vera icona della musica italiana, sia stata cercata da molte case discografiche.

Laura ci tiene a spiegare il perché del suo rimanere fedele a quella che è sempre stata la sua “famiglia musicale discografica”. E lo fa con un messaggio che arriva in un momento di transizione per il mondo discografico italiano e internazionale, e che acquista ancora più valore alla vigilia del prossimo disco della cantante.

LAURA PAUSINI E WARNER: UNA STORIA LUNGA OLTRE TRENT’ANNI

Nel post, Laura Pausini scrive:

“Sono un’artista Warner Music dal 1993.

Non ho mai lasciato questa famiglia.

Eppure ci sono state tante proposte e tentazioni.

Ma sono rimasta sempre qui. So che molti di voi fan non siete d’accordo con la mia decisione… in questi anni mi avete spesso scritto che non siete contenti del loro lavoro, ma io ho costruito una storia con questo logo e faccio fatica a staccarmi dalle cose che amo.“

Nel lungo testo, Laura parla del suo senso romantico e di orgoglio, e del bisogno di continuità in un mestiere che spesso cambia volti e ruoli dietro le quinte:

“La cosa strana quando fai un mestiere come il mio è che tu puoi anche decidere di rimanere nello stesso posto per sempre ma nel corso degli anni le persone che ci abitano cambiano (in alcuni casi e in alcune nazioni direi per fortuna 🤣) e ogni volta cerchi di capire se le persone che sono appena arrivate sapranno amare ciò che fai e se sapranno aiutarti, sostenerti, rispettare il fatto che sei lì in quella famiglia da molto più tempo di loro, e che in quella famiglia hai costruito, anche per loro, parte delle fondamenta che la rendono grande.“

Parole vere, visto che — questo è incontestabile — Laura Pausini in questi oltre trent’anni, soprattutto nel periodo dal 1993 alla fine degli anni ’10, è stata fondamentale per il posizionamento forte della casa discografica sul mercato. Warner, oggi con sede in piazza della Repubblica a Milano, ha potuto godere anche di un grande prestigio internazionale grazie ai riconoscimenti vinti nel corso degli anni da Laura: dal Grammy Awards al Golden Globe, passando per la nomination agli Oscar.

IL NUOVO DISCO E LA FIDUCIA NEL FUTURO

Il post della cantante si chiude con uno sguardo al futuro, con Laura Pausini che anticipa – senza svelare nulla di concreto – che sta lavorando a un nuovo progetto discografico, e che sarà proprio quello a dimostrare il valore della sua scelta:

“Quando sarò pronta con il prossimo disco anche tutti voi capirete se in tutte le nazioni dove esiste la Warner saremo capaci di dimostrare che l’unione fa la forza.

La musica è un mestiere. Ma è soprattutto un’arte e l’arte può essere non compresa, sottovalutata, ignorata ma è sempre forte, sempre coraggiosa, sempre uno scudo se la si difende con convinzione.

E se non si è da soli.“

Un post che racconta la maturità di un’artista che ha attraversato tre decenni di carriera, e che continua a credere nella forza dell’unione tra arte e industria, nonostante le difficoltà. Quelle affrontate con una passata dirigenza che spesso ha voluto farle muro, spesso ostacolandola, e quelle di un mercato musicale in continua evoluzione.