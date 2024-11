Laura Pausini, con “Se fue” in duetto con Rauw Alejandro, è la prima artista italiana a entrare nella Hot 100 di Billboard.

Laura Pausini raggiunge un altro traguardo mondiale, questa volta grazie alla nuova versione di Se fue in collaborazione con Rauw Alejandro. La Pausini è infatti la prima artista italiana ad entrare nella prestigiosa Hot 100 di Billboard USA.

Dieci giorni fa, il 15 novembre, è uscito il nuovo album del rapper portoricano Rauw Alejandro, Cosa nuestra. Al suo interno è presente una nuova versione della hit di Laura Pausini, lanciata nel 1994, Non c’è.

Quando il brano uscì 30 anni fa, fu la canzone più suonata dell’anno in 20 Paesi del mondo. Ora, grazie alla versione in spagnolo cantata da Rauw Alejandro con Laura Pausini, Se fue ha trovato nuova vita.

La cantante ha commentato così nei giorni scorsi:

“Trent’anni dopo, ‘Non c’è’ esce di nuovo, ma questa volta in una nuova versione con un arrangiamento diverso e in duetto con un artista che amo e a cui voglio molto bene. Cercatela sulle piattaforme digitali e fatemi sapere cosa ne pensate… io la amo più della versione originale!”

Il pezzo ha già collezionato 20 milioni di streaming su Spotify, mentre il videoclip ufficiale è vicino a superare i 7 milioni di visualizzazioni. Questo successo mondiale ha permesso a Laura Pausini di mettere a segno un altro prestigioso traguardo: Se fue è infatti entrata nella Hot 100 di Billboard America alla posizione 82, rendendo Laura la prima artista italiana a riuscire nell’impresa.

Per chi non lo sapesse, la Hot 100 di Billboard USA è considerata la classifica musicale più prestigiosa e influente al mondo. Misura le canzoni più popolari negli Stati Uniti basandosi su parametri come streaming, Airplay radiofonico e vendite, sia fisiche che digitali.

Il 2024 di Laura Pausini, dopo un tour mondiale ricco di sold out e ancora in corso, segna un nuovo importante traguardo. La cantante italiana più famosa e premiata al mondo ha recentemente raggiunto anche il record di 13 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.