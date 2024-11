Laura Pausini in duetto con Rauw Alejandro sulle note di “Se fue”, versione in spagnolo di “Non c’è”

In attesa del suo ritorno live in Italia, dopo il folgorante debutto a Londra (vedi qui), Laura Pausini, che la sera del 10 novembre sarà ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa, annuncia l’uscita di un duetto internazionale con il rapper e cantautore Rauw Alejandro.

Per chi non lo conoscesse, Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, in arte Rauw Alejandro, è un cantautore e rapper portoricano classe 1993 di grande successo in tutto il mondo.

L’artista ha pubblicato il suo primo mixtape nel 2016, a cui sono seguiti diversi progetti discografici fino alla firma con Sony Latin nel 2020. Con questa etichetta ha lanciato il disco Afrodisíaco, che ha ottenuto il disco di platino in Spagna e ha raggiunto la seconda posizione nella classifica degli album più venduti della penisola iberica.

Ad oggi, Rauw Alejandro ha pubblicato quattro album, tre EP e un live album, ottenendo certificazioni oro e platino in Argentina, Costa Rica, Spagna, Messico e Italia, oltre a diversi dischi di diamante negli Stati Uniti.

LAURA PAUSINI E RAUW ALEJANDRO INSIEME IN SE FUE

Nel 2023, il cantautore ha inciso e cantato una versione in spagnolo di Se fué, ovvero versione latina di Non c’è, secondo singolo del primo album di Laura Pausini, durante la cerimonia dei Latin Grammy Awards. In quella sera l’artista ha voluto omaggiare la cantante italiana più famosa e premiata al mondo che era stata eletta “Persona dell’Anno” dall’Academy dei Latin Grammy.

Ora, quella versione intensa del brano arriva finalmente sulle piattaforme digitali e nei negozi di dischi come parte della tracklist di Cosa nuestra, il nuovo album di Rauw Alejandro in uscita il 15 novembre 2024.

Il disco include 18 canzoni, con duetti insieme ad alcuni dei più importanti artisti sudamericani come Emilio De La Rosa, Miguel De La Rosa, Milton De La Rosa, Luis Gonzalez, Anthony Santos, Salomon Villada, Raul Ortiz, Joel Martinez, Carlos Martin, Marcos Mercado Mota e Benito Martinez, oltre a Pharrell Williams e, proprio sulle note di Se fué, la nostra Laura Pausini.

In attesa di ascoltare questo importante duetto, ecco le date italiane del tour di Laura Pausini, che ha voluto invitare 8 artisti emergenti del pop italiano ad aprire i suoi concerti.

13 NOVEMBRE 2024 – EBOLI opening act STE

15 NOVEMBRE 2024 – BARI opening act LEONARDO LAMACCHIA

16 NOVEMBRE 2024 – BARI opening act LEONARDO LAMACCHIA

18 NOVEMBRE 2024 – ROMA opening act GUERA (VALERIA MANCINI)

(VALERIA MANCINI) 19 NOVEMBRE 2024 – ROMA opening act GUERA (VALERIA MANCINI)

(VALERIA MANCINI) 21 NOVEMBRE 2024 – LIVORNO opening act ERIO

23 NOVEMBRE 2024 – PESARO opening act FEDERICO BARONI

27 NOVEMBRE 2024 – MILANO opening act NIVEO

28 NOVEMBRE 2024 – MILANO opening act NIVEO

30 NOVEMBRE 2024 – TORINO ?

28 DICEMBRE 2024 – MESSINA ?

29 DICEMBRE 2024 – MESSINA ?

