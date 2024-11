Laura Pausini debutto sold out a Londra con il primo concerto dell’ultima leg del suo World Winter Tour 2024

Grande debutto ieri sera, 4 novembre, per Laura Pausini all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, per la prima data sold out dell’ultima leg del suo World Tour Winter 2024, la decima tournée mondiale dell’artista italiana più premiata al mondo.

Laura ha incendiato il palco per ben due ore e mezza di spettacolo senza sosta, passando dalle hit più famose ai brani dell’ultimo album “Anime Parallele“, tra cui l’ultimo singolo pubblicato, “Ciao/Chao“, uscito lo scorso settembre e scritto con Sam Smith.

Il tour nasce per festeggiare i 30 anni di carriera dell’artista, inizia infatti il 27 febbraio 2023 con una maratona di concerti tra New York, Madrid e Milano, passando poi per Venezia e Siviglia e arrivando nei principali palazzetti e arene di tutto il mondo.

Un totale di 450.000 spettatori tra Europa, Sud America e Stati Uniti, e uno speciale show conclusivo, tenutosi lo scorso 6 aprile, in 5 lingue diverse, al The Theater at Madison Square Garden di New York.

Per questa ultima parte del World Tour Winter 2024, Laura è come sempre accompagnata sul palco da una band di 7 musicisti e 4 coristi, e un corpo di ballo di 4 ballerini, mentre la direzione artistica è curata da lei insieme a Luca Tommasini.

Nelle date italiane la cantante ha deciso di aggiungere una speciale iniziativa, intitolata “Il mio palco: il tuo palco“, regalando la possibilità di aprire i suoi concerti a otto giovani promesse della musica italiana.

laura pausini – WORLD TOUR WINTER 2024: il calendario

Di seguito le date conclusive del tour di Laura Pausini, organizzato e prodotto da Friends&Partners:

4 NOVEMBRE 2024 – LONDRA @ O2 SHEPHERD’S BUSH EMPIRE

5 NOVEMBRE 2024 – LONDRA @ O2 SHEPHERD’S BUSH EMPIRE

13 NOVEMBRE 2024 – EBOLI @ PALASELE

15 NOVEMBRE 2024 – BARI @ PALAFLORIO

16 NOVEMBRE 2024 – BARI @ PALAFLORIO

18 NOVEMBRE 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

19 NOVEMBRE 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

21 NOVEMBRE 2024 – LIVORNO @ MODIGLIANI FORUM

23 NOVEMBRE 2024 – PESARO @ VITRIFRIGO ARENA

27 NOVEMBRE 2024 – MILANO @ FORUM

28 NOVEMBRE 2024 – MILANO @ FORUM

30 NOVEMBRE 2024 – TORINO @ INALPI ARENA

3 DICEMBRE 2024 – MARSIGLIA (FRANCIA) @ LE DOME

5 DICEMBRE 2024 – MALAGA (SPAGNA) @ PALACIO DEPORTES M. CARPENA

7 DICEMBRE 2024 – PAMPLONA (SPAGNA) @ NAVARRA ARENA

9 DICEMBRE 2024 – GINEVRA (SVIZZERA) @ ARENA GENF

11 DICEMBRE 2024 – BASILEA (SVIZZERA) @ ST JAKOBS HALLE

12 DICEMBRE 2024 – MONACO (GERMANIA) @ OLYMPIAHALLE

16 DICEMBRE 2024 – SOFIA (BULGARIA) @ ARENA ARMEEC

18 DICEMBRE 2024 – BELGRADO (SERBIA) @ STARK ARENA

20 DICEMBRE 2024 – LUBIANA (SLOVENIA) @ ARENA STOZICE

28 DICEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA

29 DICEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA

