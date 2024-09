Laura Pausini annuncia nella notte l’uscita del nuovo singolo, “Ciao”, scritto con Sam Smith

Laura Pausini Ciao testo e significato del nuovo singolo in uscita da venerdì 27 settembre.

Dopo il ritorno in vetta alla classifica FIMI singoli grazie al duetto con Lazza in Zeri in più, e in attesa del tour nei Palasport in partenza a novembre prossimo, Laura Pausini annuncia passata la mezzanotte del 24 settembre 2024 l’uscita del suo nuovo singolo, Ciao.

LAURA PAUSINI CIAO SIGNIFICATO DEL BRANO

Sono stati diversi gli indizi rilasciati dalla cantante nei giorni scorsi sui social e su Spotify. L’ultimo messaggio, accompagnato da alcune foto che la ritraggono con una parrucca bionda, nella giornata del 23 settembre…

«INIZIAMO. Ci vediamo domani pomeriggio a Milano… ho qualcosa di importante da farvi ascoltare! 👁️ Per tutti quelli che non potranno partecipare fisicamente ma hanno partecipato alla ricerca degli indizi e hanno trovato la frase chiave su Spotify, da domani potrete utilizzarla sul mio sito laurapausini.com per accedere ad un contenuto esclusivo».

E cosi la regina del pop italiano, fresca di una nuova nomination ai Latin Grammy grazie alla versione in spagnolo del suo ultimo album, Anime parallele, presenterà in anteprima proprio nella giornata di oggi il suo nuovo brano in uscita venerdì.

Il nuovo singolo, “Ciao“, vede delle firme illustri, anche internazionali. La canzone infatti è stata scritta dal cantautore Sam Smith, l’hit maker autore tra le tante canzoni di “Stay with me“, dalla cantautrice italiana di matrice R’N’B, Anice (ve ne parlammo in questo articolo), da Antonio Dimartino, Paolo Carta e da Fraser T Smith.

Per chi non lo conoscesse quest’ultimo è un cantautore e producer britannico che ha collaborato alla scrittura di brani del calibro di “Set Fire to the Rain” di Adele.

Ovviamente il brano uscirà anche nella versione in spagnolo con il titolo di “Chao“.

LAURA PAUSINI CIAO TESTO

In arrivo venerdì 27 settembre