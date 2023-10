È fuori “Anime parallele” di Laura Pausini la tracklist e tutti gli autori delle 16 nuove canzoni

Laura Pausini Anime parallele tracklist autori e testi del nuovo disco.

Ci siamo… 27 ottobre 2023, a distanza di cinque anni e mezzo da “Fatti sentire“, ultimo album di inediti di Laura Pausini è fuori per Atlantic/Warner Music “Anime parallele” il nuovo disco di Laura Pausini.

Il primo singolo estratto in Italia è stato “Un buon inizio” a cui hanno fatto seguito “Il primo passo sulla luna”, per l’estate, e l’attuale singolo, “Durare”, brano scelto per la colonna sonora de “I leoni di Sicilia“, serie italiana online su Disney+.

In Brasile il primo singolo è stato “Durar (Uma vida com você)” in duetto con il cantautore brasiliano Tiago Iorc mentre in Spagna e in America Latina sono stati estratti come singoli: “Un buen inicio” e “Durar”.

L’album sarà presentato alla stampa mondiale oggi, 27 ottobre, a Milano, in un edificio aperto al pubblico in Corso Venezia, per l’occasione denominato “House of Anime Parallele”, in cui a disposizione dei fan è presente un set fotografico, un temporary tatoo corner, un karaoke e uno store dove acquistare articoli di merch, i biglietti di tutte le date del tour, oltre che il cd e il vinile, arricchito da due nuove versioni: una glitter e una trasparente.

Queste le parole della cantante al momento del lancio:

“Condividiamo le stesse strade ma siamo tutte anime con idee sogni e desideri diversi.

Perché non siamo capaci di amarci?

Ho voluto raccontare 16 storie (18 nella versione deluxe) di 16 persone reali che vivono vite parallele e che provano a rispettarsi e a non odiarsi.

Il mondo che vorrei. (CIT)

Quello dove mi sveglio ogni mattina e non sento parlare di guerra, bullismo, violenza. Quello dove osservo dall’alto persone che vivono in pace la propria vita sulle strade del mondo. ANIME PARALLELE é vostro.

Trattatelo come un fiore.“

Laura Pausini presenterà il tour con il Laura Pausini World Tour 2023-2024 composta da 53 date (le trovate qui).

Andiamo a scoprire nella prossima pagina la tracklist e tutti gli autori delle 16 canzoni contenute nell’album. Clicca in basso su continua.