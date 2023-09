Due nuove date in Italia per il World Tour di Laura Pausini. Ecco il calendario aggiornato

Laura Pausini tour 2024.

Da venerdì 15 settembre il viaggio verso una nuova era per Laura Pausini è ufficialmente iniziato con il lancio del singolo “Durare“, brano scritto dall’artista con Paolo Antonacci ed Edwyn Roberts e prodotto da Paolo Carta e da Michelangelo. Quest’ultimo alla prima collaborazione con la cantante.

L’artista presenta per la prima volta il nuovo singolo dal palco dei Tim Music Awards.

Questa canzone anticipa l’attesa uscita, a cinque anni e mezzo dall’ultimo album, del disco Anime Parallele / Almas Paralelas fuori per Warner Music dal 27 ottobre in tantissime versioni diverse:

CD STANDARD 16 tracce (versione italiana e spagnola);

CD STANDARD 16 tracce con card autografata (versione italiana e spagnola);

DOPPIO VINILE 16 tracce (versione italiana e spagnola);

DOPPIO VINILE 16 tracce con card autografata (versione italiana);

VERSIONE DELUXE, special box che contiene:

CD STANDARD versione italiana

CD STANDARD versione spagnola

CD “BONUS” di 6 tracce: con 2 tracce extra (sia in versione italiana sia versione spagnola) e 2 live.

LAURA PAUSINI TOUR 2024

Dopo gli show evento in piazza San Marco a Venezia e Plaza de España a Siviglia dello scorso luglio, prenderà il via in Italia a dicembre e porterà successivamente l’Artista a esibirsi nelle arene più prestigiose d’Europa, America Latina e Stati Uniti, il world tour 2024 organizzato e prodotto da Friends&Partners mentre, ad una settimana dall’inizio dei live, Laura Pausini incontrerà gli iscritti al suo fan club nell’evento “Launatici“.

Nei giorni scorsi il calendario del tour mondiale della Pausini si è arricchito di due nuove date in Cile. Ora si aggiungono anche nuovi appuntamenti in Italia. Per la precisione la quarta data a Roma e la seconda data a Bologna.

A seguire il calendario aggiornato al 15 settembre.

ITALIAN INDOOR LEG

8 DICEMBRE 2023 – RIMINI @ STADIUM

9 DICEMBRE 2023 – RIMINI @ STADIUM

12 DICEMBRE 2023 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

13 DICEMBRE 2023 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

15 DICEMBRE 2023 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

16 DICEMBRE 2023 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT (NUOVA DATA)

19 DICEMBRE 2023 – MANTOVA @ PALA UNICAL

20 DICEMBRE 2023 – MANTOVA @ PALA UNICAL

22 DICEMBRE 2023 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

26 DICEMBRE 2023 – EBOLI (SA) @PALA SELE

29 DICEMBRE 2023 – BARI @ PALA FLORIO

30 DICEMBRE 2023 – BARI @ PALA FLORIO

6 GENNAIO 2024 – PADOVA @ ARENA SPETTACOLI PADOVAFIERE

9 GENNAIO 2024 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

10 GENNAIO 2024 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA (NUOVA DATA)

12 GENNAIO 2024 – TORINO @ PALA ALPITOUR

13 GENNAIO 2024 – TORINO @ PALA ALPITOUR

15 GENNAIO 2024 – BOLZANO @ SPARKASSE ARENA

17 GENNAIO 2024 – MILANO @ MEDIOLANUM FORUM

18 GENNAIO 2024 – MILANO @ MEDIOLANUM FORUM

EUROPEAN INDOOR LEG

27 GENNAIO 2024 – MADRID (SPAIN) @ WIZINK CENTER

29 GENNAIO 2024 – BARCELONA (SPAIN) @ PALAU ST JORDI

3 FEBBRAIO 2024 – LISBOA (PORTUGAL) @ ALTICE ARENA

10 FEBBRAIO 2024 – BRUXELLES (BELGIUM)@ FOREST NATIONAL

12 FEBBRAIO 2024 – PARIS (FRANCE)@ ACCOR ARENA

15 FEBBRAIO 2024 – ZURICH (SWITZERLAND) @ HALLENSTADION

16 FEBBRAIO 2024 – STUTTGART (GERMANY) @ SCHLEYER HALLE

LATAM LEG

23 FEBBRAIO 2024 – MONTICELLO (CHILE) @ GRAN ARENA

25 FEBRAIO 2024 – SANTIAGO (CHILE) @MOVISTAR ARENA

28 FEBBRAIO 2024 – BUENOS AIRES (ARGENTINA) @ MOVISTAR ARENA

2 MARZO 2024 – SAO PAULO (BRAZIL) @ ESPAÇO UNIMED

3 MARZO 2024 – SAO PAULO (BRAZIL) @ ESPAÇO UNIMED

6 MARZO 2024 – LIMA (PERU) @ EXPLANADA DE UNALM

8 MARZO 2024 – QUITO (ECUADOR) @COLISEO RUMIÑAHUI

10 MARZO 2024 – BOGOTA (COLOMBIA) @MOVISTAR ARENA

16 MARZO 2024 – MEXICO DF (MEXICO) @ARENA CDMX

18 MARZO 2024 – MONTERREY (MEXICO) @ARENA MONTERREY

USA LEG

21 MARZO 2024 – HOUSTON (TEXAS) @ SMART FINANCIAL CENTRE

23 MARZO 2024 – LOS ANGELES (CALIFORNIA) @ YOUTUBE THEATER

28 MARZO 2024 – ORLANDO (FLORIDA) @ DR. PHILLIPS CENTER

30 MARZO 2024 – MIAMI (FLORIDA) @ MIAMI – KASEYA CENTER

04 APRILE 2024 – CHICAGO (ILLINOIS) @ROSEMONT THEATRE

06 APRILE 2024 – NEW YORK (NEW YORK) @ THE THEATER AT MADISON SQUARE GARDEN

