Laura Pausini canta sui social un po’ del nuovo singolo “Durare” che anticipa “Anime Parallele”

Laura Pausini testo e significato del nuovo singolo Durare.

La cantante romagnola è pronta a pubblicare e far ascoltare al suo pubblico un nuovo brano estratto dall’album Anime Parallele che vedrà la luce il 27 ottobre per Atlantic/Warner Music Italy.

Il nuovo singolo si intitola Durare (Durar nella versione spagnola) e sarà disponibile da venerdì 15 settembre. Lo ha annunciato in doppia lingua la stesssa Pausini sui suoi social accompagnando la foto con due video, uno in italiano e uno in spagnolo, dove canta una parte del testo del nuovo brano:

meno male che non sei normale come tutti quanti

e lasci tutto e torni se ho paura anch’io

e non lo sanno gli altri

Nei giorni scorsi, intato, è stato pubblicato il tutorial per creare la copertina dell’album (leggi qui).

LAURA PAUSINI – DURARE – TESTO

Testo completo in arrivo dal 15 settembre.