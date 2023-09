Arriva ad ottobre “Anime parallele”, il nuovo attesissimo album di LAURA PAUSINI. Data di uscita, formati e le tre copertine

A cinque anni di distanza dall’ultimo disco di inediti e dopo anni in cui sembrava che la notizia ufficiale non dovesse arrivare mai oggi Laura Pausini ha svelato ufficialmente titolo, copertina e data di uscita del nuovo album… “Anime parallele“.

Era marzo del 2018 quando nei negozi di dischi, fisici e digitali, arrivava “Fatti sentire“, album vincitore del Latin Grammy Awards. Dopo quel progetto un tour negli stadi con Biagio Antonacci, un brano vincitore del Golden Globe e candidato all’Oscar, “Io sì (seen)“, un docu-mfil accompagnato dall’inedito “Scatola” e i festeggiamenti, a febbraio di quest’anno, per i 30 anni di carriera.

A tutto questo si è aggiunta anche la nomina come “Person of year” per l’anno 2023, per meriti umani e professionali, da parte della LATIN RECORDING ACADEMY.

Con i primi due singoli, “Un buon inizio” e “Il primo passo sulla luna“, Laura Pausini ha preparato i fan al nuovo attesissimo album di inediti di cui oggi, 11 settembre 2023, ha svelato gran parte dei dettagli.

Laura Pausini nuovo album Anime parallele

Il 12esimo album di inediti della Pausini si intitola “Anime Parallele“, “Almas Paralelas” nella versione in spagnoli, e sarà disponibile in tutto il mondo sulle piattaforme digitali, in formato CD e vinile, a partire da venerdì 27 ottobre per Atlantic/Warner Music Italy.

“Il giorno in cui ho ascoltato tutto l’album per intero per la prima volta la mia mente è andata da Zero a mille in un attimo, soprattutto durante la prima traccia che aprirà questo nuovo cammino. È tutto pronto, io sono pronta, non vedo l’ora di portarvi con me in questo nuovo mondo! Aspetto solo voi!” ha commentato nei giorni scorsi Laura Pausini parlando di “Anime parallele“.

Con questo disco la cantautrice vuole celebrare l’individuo raccontandolo attraverso esperienze diverse tra loro.

Un vero e proprio concept album quindi, che racchiude storie di diverse persone, compresa la stessa Laura, il cui sogno è quello di vivere in un mondo che condivide i luoghi, ma non per forza le idee, e nel quale vige comunque rispetto e c’è amore. Un disco che conterrà 16 canzoni.

Tra l’altro Laura Pausini nei giorni scorsi ha proposto sui suoi canali social una challenge per rendere personalizzabile la cover di “Anime Parallele” (la trovate qui).

Queste sono le versioni in uscita dell’album “Anime Parallele” – “Almas Paralelas“:

CD STANDARD 16 tracce (versione italiana e spagnola);

CD STANDARD 16 tracce con card autografata (versione italiana e spagnola);

DOPPIO VINILE 16 tracce (versione italiana e spagnola);

DOPPIO VINILE 16 tracce con card autografata (versione italiana);

VERSIONE DELUXE, special box contenente: CD STANDARD versione italiana, CD STANDARD versione spagnola, CD “BONUS” di 6 tracce: con 2 tracce extra (sia in versione italiana sia versione spagnola) e 2 live.

L’album anticipa il Laura Pausini World Tour 2023/2024 e il “LAUNATICI“, lo speciale incontro con il proprio fan club previsto per il 2 dicembre prossimo.