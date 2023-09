Laura Pausini annuncia nuova data e nuova location per “Launatici” l’evento esclusivo per il suo fan club

“Launatici” è il nome che Laura Pausini ha dato all’edizione 2023 del tradizionale incontrato con gli iscritti al suo fan club ufficiale, il Laura4U. L’evento, rimandato a causa dell’alluvione che ha devastato la Romagna, ha ora una nuova data.

Ogni anno la cantante italiana più premiata al mondo organizza una grande festa riservata agli iscritti al suo fan club ufficiale, festa che spesso ha un tema portante (l’ultima volta era stato il “Be me” con i fan che potevano provare a ricreare gli outfit iconici dell’artista).

Quest’anno l’evento si sarebbe dovuto svolgere il 17 giugno allo Stadio di Solarolo e sarebbe stata anche l’occasione per inaugurare la “Casa museo” di Laura Pausini.

Nella casa in cui Laura è nata infatti era stato messa in costruzione una location in cui sarebbero stati raccolti tutti i premi, i vestiti di scena e gli oggetti importanti di una carriera internazionale che dura da trent’anni.

Il “Launatici” ha subito uno spostamento a data da definirsi a causa della tragica alluvione che ha colpito la Romagna e che, tra i tanti danni, ha portato ha distrutto per sempre o rovinato anche tanti ricordi dell’artista che erano depositati in attesa dell’inaugurazione della “Casa Museo”.

Queste le parole con cui la Pausini aveva comunicato l’annullamento dell’evento:

“Ciao a tutti,

Come sapete al momento il mio unico pensiero è per la mia terra e tutte le persone che la abitano.

Da qualche giorno sto aggiornando le mie storie ig con tutte le info di raccolta utili, alle quali anche io ho aderito e che sono certa essere serie. Ho deciso di devolvere il mio cachet dei 3 concerti a Venezia ai comuni di Solarolo (dove sono cresciuta), di Castelbolognese (dove vivono i miei genitori) e di Faenza (dove sono nata e dove vive mia sorella), i tre paesi a cui è più legata la mia storia e che sono stati colpiti da questa tragedia. Ritorno sul palco dopo 4 anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente. La “Romagna è in fiore” anche in mezzo al fango: chi è sul posto lo sa bene, perché sta facendo tanta fatica a rialzarsi ma non molla mai.

Chi non può raggiungerla, come me, si sente impotente ma non molla lo stesso e cerca tutti i modi possibili per aiutare. Inoltre ho ricevuto la conferma dal Comune di Solarolo e dalla produzione del tour, che per motivi di agibilità e di sicurezza, la festa del Fanclub “Launatici” sarà rimandata.

Per gli stessi motivi anche l’apertura del mio museo sarà posticipata e appena sarà possibile vi daremo le nuove date. Sono con voi, con il cuore a forma di Romagna 🤍“

Tra l’altro proprio in quest’occasione il nostro sito avrebbe dovuto consegnare a Laura Pausini il primo premio del 2023 per ‘artista, lo Speciale ALL MUSIC ITALIA AWARDS per i 30 anni di carriera e un buon inizio. Premio a cui hanno già fatto seguito nuovi e importanti riconoscimenti come il Power Hits di Platino e, nei prossimi giorni il Tim Music Awards.

Al momento non sappiamo ancora se la consegna avverrà nella nuova data ma vi faremo sapere in queste pagine appena avremo notizie al riguardo.

Anche per quel che riguarda la “Casa museo” non è ancora stato ufficializzato l’apertura in contemporanea con l’evento anche se è molto probabile che i due eventi coincideranno.

Laura Pausini Launatici la nuova data

Nella giornata dell’8 settembre Laura Pausini ha finalmente comunicato la nuova data per il suo grande evento riservato agli iscritti al fan club ufficiale. Cambio data ma anche di location per il “Launatici“, evento che accoglierà i fan della cantante da tutto il mondo. Lo speciale appuntamento si svolgerà sabato 2 dicembre 2023 allo stadio di Rimini dalle 4 del pomeriggio fino alle 7 del pomeriggio.

Per prenotarsi gratuitamente e partecipare all’evento sarà necessario essere iscritti al fan club, “Laura4U” (qui per iscrivervi ora). Le prenotazioni partiranno mercoledì 13 settembre dalle ore 16.

Attenzione: anche chi si era prenotato per la data poi cancellata di “Launatici” dovrà effettuare una nuova prenotazione.