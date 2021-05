Anice ha lanciato il nuovo singolo “Carillon”

Anice dopo il lancio del suo primo singolo Mina, un paio di mesi fa, torna con un nuovo brano Carillon.

Dal 21 aprile Carillon è disponibile sulle piattaforme digitali su etichetta Polydor/Universal Music.

Carillon è stato scritto da Anice e prodotto da Iacopo Sinigaglia, in arte BRAIL (che ha già lavorato con Aiello, Ariete, Filo Vals, Galeffi, Nuvolari e Psicologi).

In Carillon Anice racconta le sue notti in bianco in città, dove le sirene fanno più rumore delle preghiere e la ninna nanna di una bambina si confonde con i suoni della strada.

Carillon

Estratto dal testo…

Amore non lo so

Non ho più sogni

Senti le sirene in sottofondo

Come un carillon che suona per me

Amore non lo so

Non ho mai avuto i soldi

Senti le sirene in sottofondo

Come un carillon che suona per me

Il gospel incontra l’urban in un carillon elettronico carico di rullanti, accompagnato dalla sua voce soul.

Conosciamo meglio Anice

Anice nasce nel 1996 ed è di origini liguri, parte dalle radici del suo nome di battesimo, Anna, per chiamarsi come l’aroma dell’assenzio bevuto dai poeti maledetti.

L’amore per le parole, le rime e la scrittura è con lei fin da bambina, quando viveva a Imperia e ascoltava musica gospel e Lana Del Rey.

Si appassiona all’hip hop e all’RNB negli Stati Uniti dove ha vissuto prima di trasferirsi a Milano e laurearsi con una tesi sul femminismo nella moda.

Con la sua voce scura scandisce metriche e melodie soul fondendo musica sacra e urban. Mina è stato il suo primo singolo pubblicato a febbraio 2021.